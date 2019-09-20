Беременная Мария Миронова рассказала правду о тайном муже

«Дорогие мои, находясь в декретном отпуске , имея много свободного времени, мне было просто интересно посмотреть до чего взрослые , образованные люди, занимающиеся журналистикой, могут дойти. Как выяснилось до - ручки! Дабы прекратить этот цирк шапито хочу сделать официальное заявление для дорогих моих подписчиков и много уважаемой прессы : В моих сторис проскочила нога, хочу вас заверить,что это нога- "Того Кого Надо Нога"- это первое(см.2ое и 3 фото), дабы рассеять все оставшиеся сомнения хочу официально заявить, что мой официальный брак состоялся в Греции ,после двух лет совместной жизни, а именно на острове Санторини. Рожать я планирую в любимейшей нами стране , а именно Греции.

Мой официальный муж и отец моего будущего ребенка является Директором по развитию русско- японской компании занимающейся медицинскими технологиями,( не судостроительством и не актерством))), он -НЕ ЯПОНЕЦ))), во избежание кривотолков, его имя – Андрей (по многочисленным просьбам моих подписчиков)) и он действительно является тезкой моего сына и даже отца!!!», - написала актриса на своей странице в Instagram (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).