Беременная Мария Миронова рассказала правду о тайном муже

Уже несколько недель в СМИ обсуждают беременность 46-летней Марии Мироновой. Актриса удивила общественность, показавшись в соцсети с большим животом.
Журналисты принялись гадать, кто же стал новым избранником артистки. Накануне в изданиях появились сведения, что новым мужем Мироновой стал 27-летний актер Андрей Сорока.
Актриса решилась сделать официальное заявление, чтобы рассеять все мифы, и рассказала о своем тайном избраннике, которого никому не показывает.
«Дорогие мои, находясь в декретном отпуске , имея много свободного времени, мне было просто интересно посмотреть до чего взрослые , образованные люди, занимающиеся журналистикой, могут дойти. Как выяснилось до - ручки! Дабы прекратить этот цирк шапито хочу сделать официальное заявление для дорогих моих подписчиков и много уважаемой прессы : В моих сторис проскочила нога, хочу вас заверить,что это нога- "Того Кого Надо Нога"- это первое(см.2ое и 3 фото), дабы рассеять все оставшиеся сомнения хочу официально заявить, что мой официальный брак состоялся в Греции ,после двух лет совместной жизни, а именно на острове Санторини. Рожать я планирую в любимейшей нами стране , а именно Греции.
Мой официальный муж и отец моего будущего ребенка является Директором по развитию русско- японской компании занимающейся медицинскими технологиями,( не судостроительством и не актерством))), он -НЕ ЯПОНЕЦ))), во избежание кривотолков, его имя – Андрей (по многочисленным просьбам моих подписчиков)) и он действительно является тезкой моего сына и даже отца!!!», - написала актриса на своей странице в Instagram (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).
Напомним, вскоре актриса родит второго ребенка. У Марии Мироновой есть 27-летний сын Андрей Удалов-Миронов, который, как и его знаменитые дед, бабушка и мама, стал актером.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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