Майли Сайрус и Лиам Хемсворт поженились спустя шесть лет после помолвки

Поклонники звездной пары наконец дождались: в канун Рождества Майли Сайрус и Лиам Хемсворт поженились. Об этом свидетельствует видео, которое опубликовал в разделе «сториз» своего Instagram их друг, серфер Конрад Карр.

После того, как ролик заметили посторонние и в Сети начали распространяться разговоры о тайной свадьбе, мужчина удалил пост, но было поздно: фанаты сделали скриншоты и информацию было уже не утаить.