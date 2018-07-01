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Горько! 45-летняя Ванесса Паради вышла замуж за своего возлюбленного

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Ванесса Паради и Самюэль Беншетри

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Западные СМИ сообщили о тайной свадьбе, которую сыграла известная актриса и ее избранник Самюэль Беншетри.

Как пишет Daily Mail, в минувшую субботу во Франции состоялась свадьба актрисы Ванессы Паради и ее возлюбленного — сценариста, писателя и режиссера Самюэля Беншетри. На скромной по звездным меркам церемонии присутствовала 19-летняя дочь Паради от гражданского брака с Джонни Деппом — Лили-Роуз. Ее 16-летний брат Джек борется с тяжелым заболеванием, подробности которого не раскрываются, поэтому он не смог присутствовать на празднике матери.

Ванесса Паради и Самюэль Беншетри

Отметим, что 45-летняя Ванесса Паради вышла замуж впервые. Более тринадцати лет актриса состояла в отношениях со звездой «Пиратов Карибского моря» Джонни Деппом, однако пара так и не зарегистрировала их официально. Самюэль Беншетри был женат официально на Мари Трентиньян, трагически скончавшейся в 2003 году. Как сообщали СМИ, причиной смерти Мари стали тяжелые травмы головы, причиненные ей на почве ревности любовником актрисы — музыкантом Бертраном Канта.

Фото: Dave Bedrosian, Benoit Doppagne, F.Andrieu/Agence Peps, Lionel / Steph / Fdc15, Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress, Stefanie Rex, Panoramic/Globallokpress

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