Горько! 45-летняя Ванесса Паради вышла замуж за своего возлюбленного

Как пишет Daily Mail, в минувшую субботу во Франции состоялась свадьба актрисы Ванессы Паради и ее возлюбленного — сценариста, писателя и режиссера Самюэля Беншетри. На скромной по звездным меркам церемонии присутствовала 19-летняя дочь Паради от гражданского брака с Джонни Деппом — Лили-Роуз. Ее 16-летний брат Джек борется с тяжелым заболеванием, подробности которого не раскрываются, поэтому он не смог присутствовать на празднике матери.