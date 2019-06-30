logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Свадьба в Провансе: звезда «Игры престолов» Софи и ее избранник устроили пышное торжество во Франции

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 8
Софи Тернер и Джо Джонас снова связали себя узами брака.

23-летняя актриса Софи Тернер и 29-летний певец Джо Джонас поженились 1 мая в Лас-Вегасе, однако два месяца спустя новобрачные устроили еще одно торжество — во Франции. Как известно, церемония состоялась в Провансе, в замке Château de Tourreau. Источник портала E!Online сообщил, что место проведения церемонии было украшено белыми цветами и свечами. Для второй свадьбы звезда «Игры престолов» выбрала белое кружевное платье с длинными рукавами, а прическа была украшена вуалью, отмечает инсайдер. Одной из подружек невесты стала коллега Тернер по «Игре престолов», актриса Мэйси Уильямс. Кроме того, среди гостей были замечены Ник Джонас и Приянка Чопра, Кевин Джонас со своей супругой Даниэль и модель Эшли Грэм с супругом Джастином Эрвином.

Напомним, в Лас-Вегасе Софи Тернер шла к алтарю в белом шелковом комбинезоне, а заключал брак актер, загримированный под Элвиса Пресли. Видео с необычной свадьбы опубликовал в Instagram друг пары, певец Diplo.

Напомним, о романе Софи Тернер и Джо Джонаса стало известно в 2016 году, а в октябре 2017 молодые люди сообщили о помолвке, опубликовав в блогах одинаковые фотоснимки.

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram, Globallookpress

Видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...