Свадьба в Провансе: звезда «Игры престолов» Софи и ее избранник устроили пышное торжество во Франции

23-летняя актриса Софи Тернер и 29-летний певец Джо Джонас поженились 1 мая в Лас-Вегасе, однако два месяца спустя новобрачные устроили еще одно торжество — во Франции. Как известно, церемония состоялась в Провансе, в замке Château de Tourreau. Источник портала E!Online сообщил, что место проведения церемонии было украшено белыми цветами и свечами. Для второй свадьбы звезда «Игры престолов» выбрала белое кружевное платье с длинными рукавами, а прическа была украшена вуалью, отмечает инсайдер. Одной из подружек невесты стала коллега Тернер по «Игре престолов», актриса Мэйси Уильямс. Кроме того, среди гостей были замечены Ник Джонас и Приянка Чопра, Кевин Джонас со своей супругой Даниэль и модель Эшли Грэм с супругом Джастином Эрвином.

Напомним, в Лас-Вегасе Софи Тернер шла к алтарю в белом шелковом комбинезоне, а заключал брак актер, загримированный под Элвиса Пресли. Видео с необычной свадьбы опубликовал в Instagram друг пары, певец Diplo.