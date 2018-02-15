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Гвинет Пэлтроу вышла замуж за Брэда Фэлчака

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Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак

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В минувшую субботу актриса и продюсер сыграли тайную свадьбу.

СМИ сообщили о тайной свадьбе 46-летней актрисы Гвинет Пэлтроу и ее возлюбленного — 47-летнего продюсера Брэда Фэлчака. Известно, что церемония прошла в особняке Пэлтроу в Хэмптонсе на Лонг-Айленде. Специально для мероприятия были установлены несколько белоснежных шатров, украшенных цветами, свечами и фонариками.

Среди гостей торжества были замечены Кэмерон Диас и Бенджи Мадден, Стивен Спилберг, Роберт Дауни-младший и Джулия Робертс.

Напомним, Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак познакомились на съемках сериала «Лузеры» в 2009 году. Роман знаменитостей начался в 2014 году, а в январе 2018 года стало известно об их помолвке. Отметим, что ранее актриса была замужем за фронтменом группы Coldplay Крисом Мартином — у пары двое детей: 14-летняя Эппл и 12-летний Моисей. В 2014 году супруги объявили о расставании спустя 10 лет брака, однако окончательная точка в этом разводе была поставлена лишь двумя годами позднее.

Фото: F. Sadou, Nancy Kaszerman, Dennis Van Tine, AdMedia, Lev Radin, d79, PLANET PHOTOS, D.Long, a13/Globallookpress

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