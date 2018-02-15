Гвинет Пэлтроу вышла замуж за Брэда Фэлчака

СМИ сообщили о тайной свадьбе 46-летней актрисы Гвинет Пэлтроу и ее возлюбленного — 47-летнего продюсера Брэда Фэлчака. Известно, что церемония прошла в особняке Пэлтроу в Хэмптонсе на Лонг-Айленде. Специально для мероприятия были установлены несколько белоснежных шатров, украшенных цветами, свечами и фонариками.

Среди гостей торжества были замечены Кэмерон Диас и Бенджи Мадден, Стивен Спилберг, Роберт Дауни-младший и Джулия Робертс.