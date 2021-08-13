Ослабление коронавирусных ограничений, освобождение Спирс от опеки и другие яркие события недели
В Москве ослабили коронавирусные ограничения. С 13 августа перестали действовать требования о переводе 30% сотрудников на удаленку. Также теперь не обязательно изменять температуру тех, кто находится в офисе, каждые четыре часа. Не нужно отныне и регулярно тестировать работников на коронавирус.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр столицы Сергей Собянин акцентировали внимание на том, что послабления стали возможны благодаря высоким темпам вакцинации.
На днях на родину вернулись российские спортсмены, участвовавшие в Олимпийских играх в Токио. Наши ребята заняли пятое место в рейтинге лучших команд и третье место в рейтинге по общему количеству медалей. В Москве спортсменов встречали пышно — с поздравлениями, концертами и гуляниями.
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Фото: www.instagram.com/mashuniashura
Блогеры Илья и Даня Милохин после долгой ссоры опять вместе. Братья улетели в отпуск на побережье океана. Но не вдвоем, а со своей приемной семьей — родителями и братьями и сестрами.
Состояние здоровья певицы Марины Максимовой (МакSим) улучшается. Ее перевели из реанимации в обычную палату. Она пока чувствует себя очень слабой, но дышит уже самостоятельно и буквально учится заново ходить. Марина опубликовала в блоге первое фото после долгого молчания и поблагодарила отважных врачей за спасение жизней пациентов.
Известному стилисту, телеведущему и блогеру Владу Лисовцу исполнилось 49 лет. Праздник он отметил с друзьями в Турции.
На этой неделе стало известно, что после избиения в больнице умер актер сериала «Штрафбат» Игорь Регнер.
Также ушла из жизни актриса, известная по роли в фильме «Москва слезам не верит», 81-летняя Татьяна Жукова-Киртбая.
В возрасте 93-лет умерла единственная дочь Альфреда Хичкока Патриция Хичкок О`Коннелл.
Борьбу с коронавирусом проиграл личный тренер, бывший телохранитель и друг Бейонсе. О его внезапной смерти сообщила мать певицы.
Рак унес жизнь звезды сериала «Великолепный век» Сабины Тозии. Слова сочувствия ее семье в личном блоге выразила Мерьем Узерли.
Стало известно, что после долгой борьбы с тяжелой болезнью ушла из жизни актриса сериала «Шерлок» Уна Стаббс.
Фото: PLANET PHOTOS/Supplied by PLANET PHOTOS/ Global Look press
21-летний сын Мадонны и Гая Ричи Рокко начал карьеру модели. Несмотря на невысокий рост — 170 см — Рокко гармонично смотрится в кадре. Он впервые снялся для глянца и появился в журнале The Rake.
Дочь звезды «Форсажа» Пола Уокера, 22-летняя Мидоу приняла предложение руки и сердца от актера Луи Тонтона-Аллана. Влюбленные долго скрывали роман, называя друг друга лишь друзьями. О том, что у них все серьезно, Мидоу и Луи сообщили чуть больше месяца назад.
Лера Кудрявцева и Игорь Макаров отметили день рождения дочери Маши. Праздник проходил с размахом, но в тесном семейном кругу. В день 3-летия малышки родители заказали аниматоров и устроили праздник в саду.
На днях исполнилось 5 лет сыну Алсу и Яна Абрамова Рафаэлю. В честь праздника счастливая мать опубликовала редкое фото с малышом.
Сыну Валерия Сюткина Лео исполнился год. И артист впервые показал подписчикам лицо наследника.
Фото: Alan Roxborough/Global Look Press
41-летняя Кристина Ричи ждет второго ребенка. В прошлом году она пережила непростой развод с мужем Джеймсом Хеердегеном, от которого родила сына. Но теперь артистка оправилась от потрясений и счастлива в отношениях с новым избранником Марком Хэмптоном.
Голливудской актрисе Кристине Эпплгейт диагностировали рассеянный склероз. О диагнозе она рассказала в блоге, отметив, что намерена бороться с болезнью. Ранее ей уже удалось победить рак.
Фото: www.instagram.com/alana_mamaeva
Павел и Алана Мамаева развелись несколько месяцев назад, но их судебные разбирательства все никак не прекратятся. Алана сначала не хотела подавать на алименты, веря в порядочность мужа. Но он показал себя с худшей стороны, как и некоторые его коллеги-футболисты (Кержаков, Аршавин). Сначала он отказался публично от сына, которого воспитывал с младенчества, а теперь через суд пытается отобрать у бывшей жены общую дочь Алису, чтобы не платить алименты, а получать их от экс-супруги.
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Фото: www.instagram.com/britneyspears
Бритни Спирс получила долгожданную свободу от опеки отца, который, по ее слова, за последние годы превратил ее жизнь в ад. Сначала во время судебных слушаний он заявил, что Бритни преувеличивает. Но теперь он хочет уйти в сторону, потому что дочь слишком публично борется с ним, а ему шумиха ни к чему. Теперь опека над принцессой поп-сцены перейдет к другому человеку.
Фото и видео: Instagram, Alan Roxborough, PLANET PHOTOS/Supplied by PLANET PHOTOS, Komsomolskaya Pravda/ Global Look press
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