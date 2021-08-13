Ослабление коронавирусных ограничений, освобождение Спирс от опеки и другие яркие события недели

В Москве ослабили коронавирусные ограничения. С 13 августа перестали действовать требования о переводе 30% сотрудников на удаленку. Также теперь не обязательно изменять температуру тех, кто находится в офисе, каждые четыре часа. Не нужно отныне и регулярно тестировать работников на коронавирус.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр столицы Сергей Собянин акцентировали внимание на том, что послабления стали возможны благодаря высоким темпам вакцинации.