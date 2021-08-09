20-летний сын Мадонны дебютировал в качестве модели
Сын Мадонны и Гая Ричи тоже решил стать моделью — 20-летний Рокко впервые снялся для глянца и появился в журнале The Rake.
Для молодого человека выбрали элегантный винтажный образ — светлый костюм в полоску с широкими брюками и эффектные туфли.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: face to face/Instagram
Модельный бизнес становится практически семейным делом для детей певицы. Ранее Лурдес, старшая сестра Рокко, уже заключила немало контрактов, которым позавидовали даже профессиональные модели. Не последнюю роль в этом сыграл эпатажный имидж молодой девушки, которая уже не раз вызывала серьезный общественный резонанс. Однако Рокко не уступает сестре — несколько лет назад парень угодил под арест за хранение и употребление наркотических веществ.
Еще один брат Лурдес и Рокко, приемный сын Мадонны и Гая Ричи, 15-летний Дэвид Банда не уступает родственникам и недавно появился в неоднозначной фотосессии, на которой примерил женское платье.
Сама певица такой поступок одобрила:
«Уверенность в себе — это все», — написала она под постом.
Фото: Global Look press
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!