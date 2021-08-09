20-летний сын Мадонны дебютировал в качестве модели

Еще один брат Лурдес и Рокко, приемный сын Мадонны и Гая Ричи, 15-летний Дэвид Банда не уступает родственникам и недавно появился в неоднозначной фотосессии, на которой примерил женское платье.

Сама певица такой поступок одобрила:

«Уверенность в себе — это все», — написала она под постом.