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20-летний сын Мадонны дебютировал в качестве модели

Дети легендарной певицы не уступают своей знаменитой матери. На счету ее старшей дочери Лурдес уже есть несколько крупных работ и контрактов с брендами. Девушка прославилась не только благодаря матери — не последнюю роль сыграли эпатажные образы, на которые ее явно вдохновила Мадонна.
20-летний сын Мадонны дебютировал в качестве модели

Сын Мадонны и Гая Ричи тоже решил стать моделью — 20-летний Рокко впервые снялся для глянца и появился в журнале The Rake.

Для молодого человека выбрали элегантный винтажный образ — светлый костюм в полоску с широкими брюками и эффектные туфли.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Мадонна

Фото: face to face/Instagram

Модельный бизнес становится практически семейным делом для детей певицы. Ранее Лурдес, старшая сестра Рокко, уже заключила немало контрактов, которым позавидовали даже профессиональные модели. Не последнюю роль в этом сыграл эпатажный имидж молодой девушки, которая уже не раз вызывала серьезный общественный резонанс. Однако Рокко не уступает сестре — несколько лет назад парень угодил под арест за хранение и употребление наркотических веществ.

Еще один брат Лурдес и Рокко, приемный сын Мадонны и Гая Ричи, 15-летний Дэвид Банда не уступает родственникам и недавно появился в неоднозначной фотосессии, на которой примерил женское платье.

Сама певица такой поступок одобрила:

«Уверенность в себе — это все», — написала она под постом.

Фото: Global Look press

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