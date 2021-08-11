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Платье принцессы и ростовые куклы: Кудрявцева показала, как отметила 3-летие дочери

В этом году российская теледива отмечает юбилей — ей исполняется 50! Но вместе с тем она счастлива в браке с 33-летним хоккеистом Игорем Макаров и воспитывает маленькую дочку, день рождения которой они с размахом отметили в узком кругу. Кадрами с празднования Кудрявцева с удовольствием поделилась в Instagram.
Платье принцессы и ростовые куклы: Кудрявцева показала, как отметила 3-летие дочери

Праздник понравился как родителям, так и девочке: на детскую вечеринку были приглашены аниматоры одного из лучших event-агентств Москвы, к которым в дни рождения детей часто обращаются Оксана Самойлова и Ксения Бородина. Они же создали и общую сказочную атмосферу: «Вот уже второй год подряд приглашаем любимых персонажей. Маша в восторге!», — написала Кудрявцева. На фото без труда можно узнать героев современных мультфильмов.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Лера с супругом и дочкой Машей

Фото: Личный Instagram @leratv

Свой небольшой фотоотчет с праздника телеведущая подписала: «Вчера семейным кругом отмечали день рождения Марии Игоревны». А днем ранее с гордостью написала под фото с праздничным тортом: «Нам 3!». Для празднования мама выбрала для Маши белоснежное платье из органзы с пышной юбкой.

Напомним, что за хоккеиста Игоря Макарова Лера Кудрявцева вышла замуж в 2013 году. В июне пара отметила восьмую годовщину. Спортсмен младше телеведущей на 17 лет. В 2018-м у них родилась дочь Маша. О ребенке супруги начали думать сразу после брака, но девочка появилась только через 5 лет, ведущая стала мамой в возрасте 47 лет. От первого брака у Валерии уже есть взрослый сын Жан, который не так давно сделал Кудрявцеву бабушкой, у него родился сын Лев.

Фото и видео: Rambler, Instagram

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