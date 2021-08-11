Платье принцессы и ростовые куклы: Кудрявцева показала, как отметила 3-летие дочери

Напомним, что за хоккеиста Игоря Макарова Лера Кудрявцева вышла замуж в 2013 году. В июне пара отметила восьмую годовщину. Спортсмен младше телеведущей на 17 лет. В 2018-м у них родилась дочь Маша. О ребенке супруги начали думать сразу после брака, но девочка появилась только через 5 лет, ведущая стала мамой в возрасте 47 лет. От первого брака у Валерии уже есть взрослый сын Жан, который не так давно сделал Кудрявцеву бабушкой, у него родился сын Лев.