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Валерий Сюткин впервые показал лицо младшего сына и поздравил его с днем рождения

Малыш появился на свет в прошлом году. Музыкант и его супруга до последнего скрывали будущее пополнение – последние недели перед появлением сына на свет жена Валерия проводила практически все время в их загородном доме и не выходила в свет.
Валерий Сюткин впервые показал лицо младшего сына и поздравил его с днем рождения

Валерий Сюткин отметил день рождения своего сына Льва, и впервые показал его своим подписчикам.

«Вот и встретили первый день рождения нашего сына! Будь здоров, Левушка, пусть каждый Новый год твоей жизни будет наполнен радостью и счастьем! Любим тебя, наш сыночек!», – трогательно подписал публикацию музыкант.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Валерий Сюткин в самолете

Фото: @syutkin_valeriy

Мальчика мужу подарила его 45-летняя супруга Виола. Для пары это второй ребенок – у них уже есть старшая взрослая дочь, которую назвали в честь матери.

После рождения сына музыкант не слишком делился подробностями его жизни, однако рассказывал о своих впечатлениях от отцовства:

«Это космос абсолютный! Конечно. Я вспоминаю 24 года назад что было. И столько занятий интересных на свете. А сейчас самое интересное занятие — это смотреть на него и видеть, как он каждый день меняется: то так моргнет, то вот поплыл в ванной… Я всем рекомендую: как можно больше детишек!», – признавался он подписчикам.

Фото: Instagram Валерия Сюткина

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