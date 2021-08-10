Валерий Сюткин впервые показал лицо младшего сына и поздравил его с днем рождения
Валерий Сюткин отметил день рождения своего сына Льва, и впервые показал его своим подписчикам.
«Вот и встретили первый день рождения нашего сына! Будь здоров, Левушка, пусть каждый Новый год твоей жизни будет наполнен радостью и счастьем! Любим тебя, наш сыночек!», – трогательно подписал публикацию музыкант.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @syutkin_valeriy
Мальчика мужу подарила его 45-летняя супруга Виола. Для пары это второй ребенок – у них уже есть старшая взрослая дочь, которую назвали в честь матери.
После рождения сына музыкант не слишком делился подробностями его жизни, однако рассказывал о своих впечатлениях от отцовства:
«Это космос абсолютный! Конечно. Я вспоминаю 24 года назад что было. И столько занятий интересных на свете. А сейчас самое интересное занятие — это смотреть на него и видеть, как он каждый день меняется: то так моргнет, то вот поплыл в ванной… Я всем рекомендую: как можно больше детишек!», – признавался он подписчикам.
Фото: Instagram Валерия Сюткина
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