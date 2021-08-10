Валерий Сюткин впервые показал лицо младшего сына и поздравил его с днем рождения

После рождения сына музыкант не слишком делился подробностями его жизни, однако рассказывал о своих впечатлениях от отцовства:

«Это космос абсолютный! Конечно. Я вспоминаю 24 года назад что было. И столько занятий интересных на свете. А сейчас самое интересное занятие — это смотреть на него и видеть, как он каждый день меняется: то так моргнет, то вот поплыл в ванной… Я всем рекомендую: как можно больше детишек!», – признавался он подписчикам.