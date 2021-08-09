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Братья Милохины впервые после ссоры решили отдохнуть вместе

Конфликт между родственниками-тиктокерами длился давно. Как рассказывали их близкие друзья, еще в детдоме парни были очень разные по характеру и темпераменту. Несмотря на то, что оба они выбрали похожий карьерный путь и добились славы, долгое время молодые люди не могли найти общий язык.
Братья Милохины впервые после ссоры решили отдохнуть вместе

О том, что Даня и Илья помирились и наконец начали общаться после многочисленных конфликтов, давно ходили слухи в социальных сетях.

Причин для отсутствия взаимопонимания было много – более известный и популярный, а также и более активный Даня Милохин не одобрял увлечение Ильи TikTok, считая, что популярности брат ищет за его счет. Позже разлад случился и из-за телешоу, на котором появилась их биологическая мать, бросившая их в детстве. Взгляды на то, как должны выстраиваться отношения с родственниками, у них тоже разошлись.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Илья Милохин в самолете с братом

Фото: @danya_milokhin

Однако теперь парни отправились вместе отдохнуть. Подтверждение этого появилось в Instagram Дани – он опубликовал кадры из самолета, где подписчики увидели и Илью. Более того, поклонники посчитали, что Даня даже сделал на этом акцент. Сам Илья пока ничего публиковать не стал.

Несмотря на то, что Даня является более известным блогером – во многом благодаря эпатажному стилю и образу жизни, Илья тоже неоднократно привлекал к себе внимание.

Ранее он сотрудничал с Марией Погребняк и Миланой Тюльпановой, которые помогали молодым блогерам достичь популярности, и вызвал небольшой общественный резонанс, заявив о симпатии к замужней Марии. Сама девушка опровергла его чувства, заявив, что он относится к ней скорее как к матери, которой у него не было.

Позже Илья и вовсе покинул тикток-хаус, поскольку у него появились проблемы с наркотиками. Предположительно, ему удалось справиться с зависимостью.

Фото: Instagram Дани Милохина

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