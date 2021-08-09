Братья Милохины впервые после ссоры решили отдохнуть вместе
О том, что Даня и Илья помирились и наконец начали общаться после многочисленных конфликтов, давно ходили слухи в социальных сетях.
Причин для отсутствия взаимопонимания было много – более известный и популярный, а также и более активный Даня Милохин не одобрял увлечение Ильи TikTok, считая, что популярности брат ищет за его счет. Позже разлад случился и из-за телешоу, на котором появилась их биологическая мать, бросившая их в детстве. Взгляды на то, как должны выстраиваться отношения с родственниками, у них тоже разошлись.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @danya_milokhin
Однако теперь парни отправились вместе отдохнуть. Подтверждение этого появилось в Instagram Дани – он опубликовал кадры из самолета, где подписчики увидели и Илью. Более того, поклонники посчитали, что Даня даже сделал на этом акцент. Сам Илья пока ничего публиковать не стал.
Несмотря на то, что Даня является более известным блогером – во многом благодаря эпатажному стилю и образу жизни, Илья тоже неоднократно привлекал к себе внимание.
Ранее он сотрудничал с Марией Погребняк и Миланой Тюльпановой, которые помогали молодым блогерам достичь популярности, и вызвал небольшой общественный резонанс, заявив о симпатии к замужней Марии. Сама девушка опровергла его чувства, заявив, что он относится к ней скорее как к матери, которой у него не было.
Позже Илья и вовсе покинул тикток-хаус, поскольку у него появились проблемы с наркотиками. Предположительно, ему удалось справиться с зависимостью.
Фото: Instagram Дани Милохина
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