Братья Милохины впервые после ссоры решили отдохнуть вместе

О том, что Даня и Илья помирились и наконец начали общаться после многочисленных конфликтов, давно ходили слухи в социальных сетях.

Причин для отсутствия взаимопонимания было много – более известный и популярный, а также и более активный Даня Милохин не одобрял увлечение Ильи TikTok, считая, что популярности брат ищет за его счет. Позже разлад случился и из-за телешоу, на котором появилась их биологическая мать, бросившая их в детстве. Взгляды на то, как должны выстраиваться отношения с родственниками, у них тоже разошлись.