Актер «Штрафбата» Игорь Регнер умер в реанимации
Игорь Регнер, которого больше недели назад обнаружили в собственной квартире с тяжелыми физическими травмами, скончался в реанимации. Все это время он находился в коме без сознания и в себя так и не пришел.
О смерти актера сообщает издание «Комсомольская правда» со ссылкой на собственные источники.
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Фото: Кадр из фильма
«Пациент скончался в реанимации, не приходя в сознание», — говорится в сообщении.
Что именно произошло с актером, достоверно не ясно. Сначала рассматривалась версия с ограблением. Позже появилась информация, что накануне он упал и сильно пострадал при падении. При этом в состоянии алкогольного опьянения он не находился.
«Мужчина госпитализирован в реанимационное отделение ГКб имени Боткина с диагнозом "тупая травма груди, множественные переломы ребер, перелом левой лучевой кости"», — писали журналисты со ссылкой на источники.
Актер известен своими ролями в таких картинах, как «Досье детектива Дубровского», сиквел «Любить по-русски», «Солдаты», «Романовы. Венценосная семья», «Ледниковый период», «Конференция маньяков».