Актер «Штрафбата» Игорь Регнер умер в реанимации

Игорь Регнер, которого больше недели назад обнаружили в собственной квартире с тяжелыми физическими травмами, скончался в реанимации. Все это время он находился в коме без сознания и в себя так и не пришел.

О смерти актера сообщает издание «Комсомольская правда» со ссылкой на собственные источники.