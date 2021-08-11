Умерла единственная дочь Альфреда Хичкока: секретарше из «Психо» было 93 года
Патриция Хичкок получила профессиональное актерское образование. Она родилась в июле 1928 года в Лондоне. Когда девочке исполнилось 11 лет, ее семья покинула Великобританию и навсегда переехала в Лос-Анджелес. После окончания высшей школы Мэримонт в Лос-Анджелесе Патриция поступила в престижную Королевскую академию драматического искусства в Лондоне.
У Патриции талантливой была и мама — сценарист, режиссер и монтажер Альма Ревиль. Родители девушки познакомились во время работы на британском кинопроизводстве. Причем будущая супруга гения, на тот момент была куда успешнее Альфреда. Альма была одной из немногих женщин-монтажеров и ей пророчили большое будущее. Но после знакомства с Хичкоком Альма полностью посвятила себя мужу, но всегда помогала ему в написании сценариев и при монтаже.
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Фото: КиноПоиск
Патриция Хичкок успешно играла на Бродвее, снималась в картинах своего отца, а в последний раз появилась на экране в 1979 году. Папа снял свою дочь в роли секретарши в фильме «Психо», а в период с 1955 по 1960 год задействовал талант дочери в 10 эпизодах своего шоу, выходившего на канале CBS. The Washington Post едко писал о таком сотрудничестве, что Патрицию будут звать «всякий раз, когда им понадобится горничная с английским акцентом».
У Патриции было трое дочерей. В 1952 году она вышла замуж за бизнесмена Джозефа О'Коннелла-младшего и родила ему троих дочерей — Мэри, Терезу и Кэтлин. Как и мама, Патриция посвятила свое время и силы воспитанию детей и заботе о муже, но и делала все возможное для сохранения памяти родителей, даже стала соавтором книги о своей матери под названием «Альма Хичкок: женщина, стоящая за мужчиной».
С отцом у Патриции были прекрасные отношения. В детских воспоминаниях об отце у нее остались только положительные моменты, кроме одного. Папа не любил кричать или наказывать дочь, но как знаток психологического давления нашел прием посерьезнее. За провинность девочку ждал сухой вопрос: «Ты понимаешь, как ты этим ранила меня и маму?», в этот момент Патриции хотелось «пройти сквозь пол», пишет The Hollywood Reporter. А так в субботу они любили пройтись по магазинам или пообедать вне дома, а каждое воскресенье — обязательно посещали церковь.
Фото и видео: КиноПоиск, kinomania.ru, Eddie 91
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