Умерла единственная дочь Альфреда Хичкока: секретарше из «Психо» было 93 года

Патриция Хичкок получила профессиональное актерское образование. Она родилась в июле 1928 года в Лондоне. Когда девочке исполнилось 11 лет, ее семья покинула Великобританию и навсегда переехала в Лос-Анджелес. После окончания высшей школы Мэримонт в Лос-Анджелесе Патриция поступила в престижную Королевскую академию драматического искусства в Лондоне.

У Патриции талантливой была и мама — сценарист, режиссер и монтажер Альма Ревиль. Родители девушки познакомились во время работы на британском кинопроизводстве. Причем будущая супруга гения, на тот момент была куда успешнее Альфреда. Альма была одной из немногих женщин-монтажеров и ей пророчили большое будущее. Но после знакомства с Хичкоком Альма полностью посвятила себя мужу, но всегда помогала ему в написании сценариев и при монтаже.