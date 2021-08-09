Менеджер МакSим рассказала о скорой выписке певицы: «Случай редкий и уникальный»

«Дорогие друзья!

И вы, и мы ждали с нетерпением эту радостную новость. Ваша любимая артистка идёт на поправку. Сегодня к вечеру ее переводят в обычную палату. Когда будет точно выписка, врачи не комментируют, но она не за горами.

Сами доктора говорят, что это редкий и уникальный случай, такой благополучный исход. Конечно, еще потребуется длительное восстановление. Силы необходимо восполнять, энергии ещё недостаточно, но она способна самостоятельно ходить, кушать, общаться. Петь и летать на самолётах ей пока запрещено. На какой срок? Будет понятно по самочувствию и по тому, как будет идти процесс восстановления легких. Слава Богу!», – рассказала в своем Instagram Маргарита Соколова, директор певицы, которая заболела вместе с ней и тоже лежала в больнице, а также выразила глубокую благодарность врачам.