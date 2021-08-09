Менеджер МакSим рассказала о скорой выписке певицы: «Случай редкий и уникальный»
Певице МакSим действительно стало лучше – сознание звезды постепенно становится ясным, она общается с врачами и настроена оптимистично. Ее уже перевели из реанимации в обычную палату, а скоро могут выписать восстанавливаться домой. Точная дата выписки пока не известна, однако медики говорят, что не за горами.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @maksimartist
«Дорогие друзья!
И вы, и мы ждали с нетерпением эту радостную новость. Ваша любимая артистка идёт на поправку. Сегодня к вечеру ее переводят в обычную палату. Когда будет точно выписка, врачи не комментируют, но она не за горами.
Сами доктора говорят, что это редкий и уникальный случай, такой благополучный исход. Конечно, еще потребуется длительное восстановление. Силы необходимо восполнять, энергии ещё недостаточно, но она способна самостоятельно ходить, кушать, общаться. Петь и летать на самолётах ей пока запрещено. На какой срок? Будет понятно по самочувствию и по тому, как будет идти процесс восстановления легких. Слава Богу!», – рассказала в своем Instagram Маргарита Соколова, директор певицы, которая заболела вместе с ней и тоже лежала в больнице, а также выразила глубокую благодарность врачам.
«Сейчас наша Марина в ясном сознании, уже полностью пришла в себя. Да, естественно, она активно общается со всем медицинским персоналом. Нормальный человек в четком, ясном сознании, смеется и шутит. Все помнит, память отличная, все функции организма в порядке», - ранее сообщалось в официальной группе певицы в социальных сетях.
Фото: Instagram Марины Абросимовой, East News
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!