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Нежные объятия и улыбки: Алсу в день рождения сына показала редкое фото с ним

Певица с супругом Яном Абрамовым воспитывают троих детей — Сафину, Микеллу и Рафаэля. И, если девочки постоянно появляются на странице своей знаменитой матери, то маленького сына родители предпочитают лишний раз не «светить». Но в день 5-летия наследника Алсу сделала редкое исключение. Она опубликовала в Instagram нежное фото с малышом.
Нежные объятия и улыбки: Алсу в день рождения сына показала редкое фото с ним

Алсу отметила день рождения младшего ребенка. В личном блоге она трогательно поздравила мальчика и показала редкое фото с ним. В кадре счастливая мать крепко обнимает малыша и улыбается от счастья. Снимок в праздничный день сделали в детской, наполненной воздушными шарами.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алсу с мужем и дочками

Фото: www.instagram.com/alsou_a

Поклонники певицы отметили, что давно не видели на ее лице настолько счастливой и искренней улыбки.

«С днем рождения, сыночек! Спасибо Всевышнему за тебя и эту вселенскую любовь», — написала многодетная мать в блоге.

К поздравлениям присоединились Зара, Анита Цой, Кети Топурия, Светлана Бондарчук, Игорь Крутой, Яна Рудковская и другие звездные друзья семьи.

Алсу вышла замуж за Яна Абрамова весной 2008 года. Ранее в интервью Ксении Собчак певица рассказывала, что предложение руки и сердца жених сделал словно в голливудском фильме.

Старшие дети супругов уже делают уверенные шаги в творчестве. Сафина занимается классической музыкой, а Микелла выступает на большой сцене, идя по стопам матери. Алсу не скрывает, что помогает дочкам в построении карьеры, но отмечает, что делает это, будучи уверенной в их таланте.

Фото и видео: Instagram

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