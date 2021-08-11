Нежные объятия и улыбки: Алсу в день рождения сына показала редкое фото с ним
Алсу отметила день рождения младшего ребенка. В личном блоге она трогательно поздравила мальчика и показала редкое фото с ним. В кадре счастливая мать крепко обнимает малыша и улыбается от счастья. Снимок в праздничный день сделали в детской, наполненной воздушными шарами.
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Фото: www.instagram.com/alsou_a
Поклонники певицы отметили, что давно не видели на ее лице настолько счастливой и искренней улыбки.
«С днем рождения, сыночек! Спасибо Всевышнему за тебя и эту вселенскую любовь», — написала многодетная мать в блоге.
К поздравлениям присоединились Зара, Анита Цой, Кети Топурия, Светлана Бондарчук, Игорь Крутой, Яна Рудковская и другие звездные друзья семьи.
Алсу вышла замуж за Яна Абрамова весной 2008 года. Ранее в интервью Ксении Собчак певица рассказывала, что предложение руки и сердца жених сделал словно в голливудском фильме.
Старшие дети супругов уже делают уверенные шаги в творчестве. Сафина занимается классической музыкой, а Микелла выступает на большой сцене, идя по стопам матери. Алсу не скрывает, что помогает дочкам в построении карьеры, но отмечает, что делает это, будучи уверенной в их таланте.
Фото и видео: Instagram
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