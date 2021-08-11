Нежные объятия и улыбки: Алсу в день рождения сына показала редкое фото с ним

«С днем рождения, сыночек! Спасибо Всевышнему за тебя и эту вселенскую любовь», — написала многодетная мать в блоге.

К поздравлениям присоединились Зара, Анита Цой, Кети Топурия, Светлана Бондарчук, Игорь Крутой, Яна Рудковская и другие звездные друзья семьи.