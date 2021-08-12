Личный тренер Бейонсе по фитнесу и ее друг скончался из-за коронавируса
Бейонсе потеряла личного тренера по фитнесу и друга семьи. Крейг Адамс, спортсмен и здоровый человек, ушел из жизни из-за коронавируса. Болезнь сначала, как в большинстве случаев, поразила легкие, а после начались осложнения и на других органах. У Адамса отказали почки, и организм мужчины проиграл борьбу с «короной».
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Фото: www.instagram.com/beyonce
Тина Ноулз опубликовала в личном блоге фото тренера и посвятила ему трогательные слова.
«Я убита горем. Утром я узнала, что этот прекрасный человек Крейг Адамс умер от ковида. Эта ужасная болезнь поразила его органы, и, несмотря на все усилия, он скончался. Крейг был фитнес-тренером и абсолютно здоровым человеком. Он был тренером Бейонсе, а затем охранником Destiny's Child. Такой красивый человек, добрый, любящий и нежный. Покойся с миром, Крейг, мы тебя любим», — написала Тина Ноулз.
Бейонсе много лет занимается спортом, чтобы бороться с предрасположенностью к полноте. Недавно она призналась, что у нее в начале карьеры были комплексы из-за лишних килограммов. Но потом она приняла себя. Сейчас пышнотелая артистка и мать троих детей рекламирует и носит смелые вещи, которыми подчеркивает свои пышные формы.
Фото и видео: Instagram
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