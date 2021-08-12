Личный тренер Бейонсе по фитнесу и ее друг скончался из-за коронавируса

«Я убита горем. Утром я узнала, что этот прекрасный человек Крейг Адамс умер от ковида. Эта ужасная болезнь поразила его органы, и, несмотря на все усилия, он скончался. Крейг был фитнес-тренером и абсолютно здоровым человеком. Он был тренером Бейонсе, а затем охранником Destiny's Child. Такой красивый человек, добрый, любящий и нежный. Покойся с миром, Крейг, мы тебя любим», — написала Тина Ноулз.