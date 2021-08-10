Дочь Пола Уокера объявила о помолвке с американским актером

Напомним, Пола Уокера не стало 8 лет назад в результате автокатастрофы. Авария произошла в 2013 году на одной из улиц Лос-Анджелеса, где разрешенная скорость всего 60 км/ч. За рулем был Роджер Родос, друг Пола: он превысил скорость на 100 км/ч и не справился с управлением. Новость о смерти актера казалась насколько нереальной, что несколько недель ходили слухи об инсценировке аварии.