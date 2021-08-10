Дочь Пола Уокера объявила о помолвке с американским актером
Пара долго называла друг друга друзьями, а потом один за другим сделали трогательные публикации в социальных сетях, где открыли правду. Сейчас влюбленные наслаждаются отпуском, где и произошло радостное событие. В обычной жизни Мидоу Уокер занимается моделингом и поддерживает память отца при помощи благотворительного фонда Пола Уокера (Paul Walker Foundation), а Луи Тонтон-Аллан — делает первые шаги в актерской карьере.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @louisthorntonallan
Девушка не пошла по голливудским стопам Пола Уокера, хотя после его смерти были предположения о ее появлении в новой части фильма «Форсаж», который и сделал ее папу знаменитым актером. Последующие его проекты чаще всего лишь повторяли его персонажа Брайана О’Коннора.
Напомним, Пола Уокера не стало 8 лет назад в результате автокатастрофы. Авария произошла в 2013 году на одной из улиц Лос-Анджелеса, где разрешенная скорость всего 60 км/ч. За рулем был Роджер Родос, друг Пола: он превысил скорость на 100 км/ч и не справился с управлением. Новость о смерти актера казалась насколько нереальной, что несколько недель ходили слухи об инсценировке аварии.
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram