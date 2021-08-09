Розовый total look и широкополая шляпа: нестареющий Влад Лисовец отметил 49-летие
9 августа 2021 года Влад Лисовец отмечает 49-летие. Стилист опубликовал в социальной сети пост, в котором доказал, что время над ним не властно. Праздник настиг знаменитость на отдыхе в Турции. Но прежде чем отмечать за праздничным столом, Лисовец отправился на экскурсию в древнюю крепость.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/vladislavlisovets
Там вечно молодой и стильный Влад устроил праздничную фотосессию в розовом total look и широкополой шляпе.
«Свое 49-летие я встречаю с розЭ в руках, на сине-голубом, в горах, на песчаных просторах старой крепости города Байбурт. Это невероятно, нет, не то, что мне 49, а то, что мимо пробежала лиса. Сомнений нет, это очень хороший знак», — поделился он эмоциями в блоге (стилистика автора сохранена, — прим. ред.).
Виновника торжества поздравили Кристина Орбакайте, Светлана Бондарчук, Виктория Дайнеко, Елена Летучая, Клава Кока, Александр Рогов и многие другие друзья и коллеги.
Те поклонники именинника, кто не знал его возраст, отметили, что он выглядит максимум на 35 лет.
Влад Лисовец родился в Баку. После переезда в Москву он работал в «Останкино», готовил к съемкам артистов. Среди клиентов Лисовца — сплошь знаменитости: Анита Цой, Валерий Леонтьев, Ирина Понаровская, Авраам Руссо и многие-многие другие звезды.
Кроме того, что он один из самых известных стилистов, Влад Лисовец проявил себя и как телеведущий. Он появлялся в таких проектах, как «Женская форма», «Неделя стиля» и «Красота Требует».
Фото и видео: Instagram
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