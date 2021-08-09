Розовый total look и широкополая шляпа: нестареющий Влад Лисовец отметил 49-летие

Виновника торжества поздравили Кристина Орбакайте, Светлана Бондарчук, Виктория Дайнеко, Елена Летучая, Клава Кока, Александр Рогов и многие другие друзья и коллеги.

Те поклонники именинника, кто не знал его возраст, отметили, что он выглядит максимум на 35 лет.

Влад Лисовец родился в Баку. После переезда в Москву он работал в «Останкино», готовил к съемкам артистов. Среди клиентов Лисовца — сплошь знаменитости: Анита Цой, Валерий Леонтьев, Ирина Понаровская, Авраам Руссо и многие-многие другие звезды.

Кроме того, что он один из самых известных стилистов, Влад Лисовец проявил себя и как телеведущий. Он появлялся в таких проектах, как «Женская форма», «Неделя стиля» и «Красота Требует».