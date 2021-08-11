Кристине Эпплгейт диагностировали тяжелую болезнь: актриса ранее уже пережила рак
Более 10 лет назад звезде удалось побороть тяжелый недуг — для многих болеющих она стала тем самым примером, когда диагноз не является приговором. Спасло ее то, что болезнь удалось обнаружить на ранней стадии, однако, чтобы избежать осложнений, пришлось сделать двойную мастэктомию.
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Фото: Birdie Thompson/Global Look Press
О новом недуге Кристина тоже старается говорить без страха и с юмором: «Привет, друзья. Несколько месяцев назад мне поставили диагноз — рассеянный склероз. Это было странное путешествие. Но меня очень сильно поддерживали люди, у которых тоже есть это заболевание. Это был трудный путь. Но, как все мы знаем, дорога продолжается. Если только какой-нибудь кретин ее не заблокирует», — написала 49-летняя Эпплгейт.
Также актриса попросила не беспокоить ее, так как она максимально сфокусирована на выздоровлении: «Один из моих друзей, у которого тоже рассеянный склероз, сказал: "Мы просыпаемся и делаем то, что нам следует". И это то, что делаю я. Так что теперь, пока я прохожу через это, я прошу права на частную жизнь», — сообщила она.
Помимо операции на груди, в 2017 году ей удалили яичники и фаллопиевы трубы. До этого актриса успела стать мамой: в 2011 году она родила дочь Сейди от своего возлюбленного Мартина ЛиНобли, за которого спустя два года вышла замуж.
Фото и видео: Willy Wonka Trailers, Global Look Press
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