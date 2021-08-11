Кристине Эпплгейт диагностировали тяжелую болезнь: актриса ранее уже пережила рак

Также актриса попросила не беспокоить ее, так как она максимально сфокусирована на выздоровлении: «Один из моих друзей, у которого тоже рассеянный склероз, сказал: "Мы просыпаемся и делаем то, что нам следует". И это то, что делаю я. Так что теперь, пока я прохожу через это, я прошу права на частную жизнь», — сообщила она.

Помимо операции на груди, в 2017 году ей удалили яичники и фаллопиевы трубы. До этого актриса успела стать мамой: в 2011 году она родила дочь Сейди от своего возлюбленного Мартина ЛиНобли, за которого спустя два года вышла замуж.