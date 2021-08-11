Кристина Риччи станет мамой во второй раз: актриса ждет ребенка от нового бойфренда

Бывшего супруга, в браке с которым родился сын, Риччи обвинила в домашнем насилии: в конце 2019 года, когда он избил и плюнул на нее. После этого звезда подала на развод. Но неожиданная пандемия отсрочил разъезд супругов и локдаун вынудил их продолжить совместное проживание.

В июне 2020 избиение повторилось с новой силой: на глазах сына Хеердеген напал на Кристину, избил ее и нанес на тело порезы. Это стало последней каплей: Риччи добилась судебного запрета на приближение бывшего мужа к ней и сыну. Но сегодня отец имеет право на посещение ребенка и общение с ним.