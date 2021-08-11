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Кристина Риччи станет мамой во второй раз: актриса ждет ребенка от нового бойфренда

41-летняя звезда порадовала поклонников отличной новостью — она опубликовала снимок УЗИ, где показала малыша. Она уже воспитывает 7-летнего сына Фредди от первого мужа Джеймса Хеердегена. Пара поженилась в 2013 году, а развелась в 2020 году с громким скандалом. Сегодня Риччи счастлива в отношениях с новым избранником.
Кристина Риччи станет мамой во второй раз: актриса ждет ребенка от нового бойфренда

После тяжелой судебной тяжбы в судьбе Риччи происходят прекрасные перемены: голливудская звезда забеременела от бойфренда, парикмахера Марка Хэмптона, с которым Риччи закрутила роман совсем недавно. Своим эмоциональным состоянием она поделилась с подписчиками.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Трогательное фото УЗИ

Фото: Личный Instagram @riccigrams

Трогательный снимок в Instagram она подписала одной фразой: «Жизнь продолжает налаживаться», — а в конце отметила аккаунт любимого. Марк, в свою очередь, сделал похожую публикацию и подписал тем же жизнеутверждающим предложением.

Бывшего супруга, в браке с которым родился сын, Риччи обвинила в домашнем насилии: в конце 2019 года, когда он избил и плюнул на нее. После этого звезда подала на развод. Но неожиданная пандемия отсрочил разъезд супругов и локдаун вынудил их продолжить совместное проживание.

В июне 2020 избиение повторилось с новой силой: на глазах сына Хеердеген напал на Кристину, избил ее и нанес на тело порезы. Это стало последней каплей: Риччи добилась судебного запрета на приближение бывшего мужа к ней и сыну. Но сегодня отец имеет право на посещение ребенка и общение с ним.

Фото и видео: Rambler, Global Look Press

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