Кристина Риччи станет мамой во второй раз: актриса ждет ребенка от нового бойфренда
После тяжелой судебной тяжбы в судьбе Риччи происходят прекрасные перемены: голливудская звезда забеременела от бойфренда, парикмахера Марка Хэмптона, с которым Риччи закрутила роман совсем недавно. Своим эмоциональным состоянием она поделилась с подписчиками.
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Фото: Личный Instagram @riccigrams
Трогательный снимок в Instagram она подписала одной фразой: «Жизнь продолжает налаживаться», — а в конце отметила аккаунт любимого. Марк, в свою очередь, сделал похожую публикацию и подписал тем же жизнеутверждающим предложением.
Бывшего супруга, в браке с которым родился сын, Риччи обвинила в домашнем насилии: в конце 2019 года, когда он избил и плюнул на нее. После этого звезда подала на развод. Но неожиданная пандемия отсрочил разъезд супругов и локдаун вынудил их продолжить совместное проживание.
В июне 2020 избиение повторилось с новой силой: на глазах сына Хеердеген напал на Кристину, избил ее и нанес на тело порезы. Это стало последней каплей: Риччи добилась судебного запрета на приближение бывшего мужа к ней и сыну. Но сегодня отец имеет право на посещение ребенка и общение с ним.
Фото и видео: Rambler, Global Look Press
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