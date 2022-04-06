Наталья Диамоника

n.obryadina@rambler-co.ru

Редактор рубрики «Красота»

В 2008 году окончила филологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, с тех пор глянец – важная часть моей жизни, я знаю и умею его делать. Возможно, потому, что с момента окончания вуза постоянно работаю на женских проектах. Почему я бьюти-редактор? Потому что обожаю косметику, косметологию и эстетическую медицину, постоянно изучаю новинки, общаюсь с передовыми экспертами в сфере и читаю профильную литературу. Искренне верю, что красота спасет мир, а я хочу, чтобы о том, как быть красивой, знало как можно больше людей.