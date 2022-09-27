Как повысить жизненный тонус в период менопаузы: отвечает эксперт

С возрастом и после родов тонус мышц тазового дна ослабевает, что приводит опущению внутренних органов и проблеме со сфинктером. В результате при чихании, а при усугублении ситуации и при смехе, выделяется некоторое количество мочи, что доставляет физический и эмоциональный дискомфорт. Женщинам приходится использовать специальные прокладки.

Слабость мышц малого таза также приводит к утрате возможности испытывать оргазмы, что становится причиной сексуальной неудовлетворенности и ссор с партнером. С этими проблемами заместительная терапия не справится, а вот специальный комплекс упражнений – очень даже успешно. Он поможет без использования лекарственных средств оздоровить организм, избавиться от недержания, улучшить сексуальную жизнь и получить энергию, повышающую не только настроение, но и иммунитет.

Тренировки, возвращающие здоровье

Регулярное выполнение упражнений помогает активизировать кровообращение в области малого таза, улучшая тем самым питание органов и тканей. Это повышает местный иммунитет и препятствует развитию воспалительных заболеваний детородной системы. Еще одним плюсом тренировок является то, что мышцы укрепляются, органы занимают первоначальное положение и ситуация с недержанием улучшается.

Крепкие мышцы тазового дна – залог красивой осанки, так как соблюдается правильный баланс.