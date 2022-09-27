Как повысить жизненный тонус в период менопаузы: отвечает эксперт
Наталья Романова
Разработчик системы тренировок мышц тазового дна, автор эксклюзивных методик, международный тренер, основатель компании Pelvic Health
Почему наступает климакс
Количество производимого эстрогена с возрастом снижается, а это главный гормон, регулирующий работу систем женского организма. 50 лет – средний возраст вступления в климакс, плюс-минус 5 лет.
Каковы признаки начала предклимактерического периода? В первую очередь нарушается менструальный цикл – месячные начинают «путаться». Замедляется обмен веществ и больше усилий требуется для поддержания веса в норме. Появляются проблемы с артериальным давлением, мучают «приливы», женщины ощущают сухость при интимном контакте. Эти проявления требуют консультации специалиста.
К сожалению, в период климакса часто возникают онкологические заболевания, поэтому необходим постоянный контроль онколога.
«Период климакса достаточно тяжело переносится женским организмом. Для него характерны: раздражительность, регулярные «приливы», ранее старение. Это результат угасания функции яичников и уменьшения количества вырабатываемого эстрогена. Нормализовать гормональный фон, укрепить мышцы тазового дна, наладить интимную жизнь, а также минимизировать негативные реакции организма при климаксе поможет комплекс специальных упражнений для мышц малого таза», – комментирует Наталья Романова.
Что помогает справиться с ситуацией
Хорошо показала себя заместительная гормональная терапия, которая подбирается индивидуально. Прием специальных гормональных препаратов позволяет ввести организм в заблуждение и продлить молодость на долгие годы. Но, к сожалению, устранить возрастное недержание мочи и проблемы интимного характера заместительная терапия не может.
Фото: freepik.com
С возрастом и после родов тонус мышц тазового дна ослабевает, что приводит опущению внутренних органов и проблеме со сфинктером. В результате при чихании, а при усугублении ситуации и при смехе, выделяется некоторое количество мочи, что доставляет физический и эмоциональный дискомфорт. Женщинам приходится использовать специальные прокладки.
Слабость мышц малого таза также приводит к утрате возможности испытывать оргазмы, что становится причиной сексуальной неудовлетворенности и ссор с партнером. С этими проблемами заместительная терапия не справится, а вот специальный комплекс упражнений – очень даже успешно. Он поможет без использования лекарственных средств оздоровить организм, избавиться от недержания, улучшить сексуальную жизнь и получить энергию, повышающую не только настроение, но и иммунитет.
Тренировки, возвращающие здоровье
Регулярное выполнение упражнений помогает активизировать кровообращение в области малого таза, улучшая тем самым питание органов и тканей. Это повышает местный иммунитет и препятствует развитию воспалительных заболеваний детородной системы. Еще одним плюсом тренировок является то, что мышцы укрепляются, органы занимают первоначальное положение и ситуация с недержанием улучшается.
Крепкие мышцы тазового дна – залог красивой осанки, так как соблюдается правильный баланс.
Фото: freepik.com
Но важно помнить, что не любая тренировка идет на пользу. Необходимо подобрать тот комплекс упражнений, который будет задействовать необходимые мышцы, не вызывая повышения внутреннего давления в области малого таза. Любое сдавливание может усугубить ситуацию. Поэтому рекомендуется контролировать выполнение упражнений при помощи специального аппарата, оснащенного датчиком. Но не датчиком давления, а датчиком измерения объема выработанной энергии. На основании этих данных производится оценка состояния внутренних мышц и эффективности выполняемых упражнений.
Регулярная тренировка мышц тазового дна позволит войти в период климакса мягко и снизить негативное воздействие сопутствующих ему симптомов. При этом сохранить качество сексуальной жизни и улучшить настроение.
Фото: freepik