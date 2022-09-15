3 ошибки при массаже лица, которые принесут результат со знаком минус

Ваши руки — лучший инструмент. С ними не сравнится ни один массажер, так как работая руками, вы лучше всего контролируете давление на кожу. А за счет температуры тела мышцы лица быстрее разогреваются, что повышает их эластичность. Крем и массажное масло под воздействием тепла рук быстрее впитываются и лучше проникают в кожу. Важно: перед массажем обязательно помойте руки. Если прикасаться грязными руками к лицу, можно спровоцировать появление воспалений.

Подумайте, чего именно вы боитесь и попробуйте избавиться от этого страха. Все-таки прикосновение к коже — один из способов проявления любви к себе.

Если расстаться со страхом не получается, можете использовать скребок Гуаша. Оптимальный вариант для новичков — скребок из кварца в форме сердца.

Помните, что водить скребком по сухой коже нельзя. Обязательно используйте крем или массажное масло, которое подходит для вашего типа кожи. Также начинайте массаж не с лица, а с области декольте и шеи. Это поможет подготовить пути лимфотока. Обязательно придерживайте кожу, чтобы не растянуть ее.

Ошибка 3: недостаточное внимание технике самомассажа

Несоблюдение техники приводит к образованию новых заломов и морщин, а также к перенапряжению мышц, вплоть до появления синяков.