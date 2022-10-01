Курс на естественность: главные тренды в маникюре осени-зимы 22/23
Нежный нюдовый маникюр
Тренд продолжает набирать популярность. Нюдовые оттенки всегда были в топе у мастеров и клиентов, но этой осенью особенно желанны. Покрытия нейтральных тонов будет привлекательно смотреться как на коротких, так и длинных ногтях, в том числе с различными техниками дизайна: минимализм, геометрия или абстракция.
Фото: архив пресс-служб
Подобные техники создадут настоящее произведение искусства на Ваших руках. Также рекомендуем дополнить маникюр фольгой или блестками, и вы получите стильный дизайн ногтей 2022-2023.
Разноцветный маникюр
PROLAC+bioceramics от IQ BEAUTY
Фото: архив пресс-служб
Разноцветный маникюр – еще один тренд осени, который не теряет своей актуальности уже не первый сезон, благодаря возможности не останавливать свой выбор на одном оттенке.
Маникюр в этом тренде может быть исполнен как в сочетании с оригинальными, яркими оттенками, так и в теплых тонах. Кроме того, сегодня представлено большое количество цветных баз, которые позволяют не только экономить время мастера и клиента, но и избавляют от необходимости использовать отдельно цветное гель-лаковое покрытие. Подбор цветов играет в этом маникюре решающую роль.
Тренд на натуральные ногти
PROLAC+bioceramics от IQ BEAUTY
Фото: архив пресс-служб
Сегодня каждая третья клиентка салона красоты выбирает лаковое покрытие. В первую очередь, оттенки лака можно менять чаще, в зависимости от настроения. Во-вторых, покрыть ногти новым цветом можно самостоятельно, при этом значительно сэкономив бюджет.
Традиционно в осеннем маникюре первую роль отдают теплым оттенкам охры и сандала. Это напоминает нам о мягкости осенних дней и тепле уходящего солнца. Но и не забывайте о ярких и солнечных оттенках палитры, чтобы зарядить себя энергией солнца.
Кроме того, нынешней осенью возродился и тренд на матовое покрытие в маникюре. Матовый эффект лака для ногтей будет отлично сочетаться с теплой осенней одеждой, будь то теплые водолазки, объемные шарфы или мягкие блейзеры. Матовое финишное покрытие сделает любой оттенок лака более приглушенным, благородным и нежным.
Фото: архив пресс-служб, freepik