Курс на естественность: главные тренды в маникюре осени-зимы 22/23

Разноцветный маникюр – еще один тренд осени, который не теряет своей актуальности уже не первый сезон, благодаря возможности не останавливать свой выбор на одном оттенке.

Маникюр в этом тренде может быть исполнен как в сочетании с оригинальными, яркими оттенками, так и в теплых тонах. Кроме того, сегодня представлено большое количество цветных баз, которые позволяют не только экономить время мастера и клиента, но и избавляют от необходимости использовать отдельно цветное гель-лаковое покрытие. Подбор цветов играет в этом маникюре решающую роль.

Тренд на натуральные ногти