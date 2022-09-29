От каких продуктов нужно отказаться в 30 лет, чтобы продлить молодость, красоту и здоровье
7 правил anti-age-питания
Сергей Леонов
Шеф-повар, основатель онлайн-академии здорового питания «ЗОЖигай», автор мастер-классов по anti-age кухне
Правило 1. Нет алкоголю
Все знают, что похмелье теперь может наступить и без веселья. Если раньше можно было «гудеть» всю ночь напролет и наутро отправиться на пробежку, сейчас и трех бокалов вина будет достаточно для утренней разбитости и наращения пищеварения. Попробуйте заменить алкогольные напитки ферментированными лимонадами. Омолодитесь!
Правило 2. Нет дешевым сладостям
О вреде рафинированного сахара, маргарина, спредов, консервантов, которые применяют в тортах со свежими ягодами и фруктами, можно говорить бесконечно. Но вы же все равно не согласитесь не есть их! Просто чем дешевле продукт, тем больше в них гадости. Лучше купить себе в дорогом ресторане пирожное по цене торта из супермаркета и съесть с удовольствием. И уж, конечно, еще лучше приготовить его самостоятельно!
Правило 3. Нет полуфабрикатам
Они, как правило, сомнительного качества и всегда содержат сахар. Все по максимуму готовьте сами: солите рыбу, делайте фарш и сосиски с ветчиной, пельмени, сладости, соусы, паштеты и прочее.
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Правило 4. Сократить потребление глютена
Споры на тему того, реально ли он так опасен, не утихают. И если вред глютена для кишечника не доказан, то влияние на мозг установлено. Например, в Америке детям аутистов, а также пожилым людям с болезнью Альцгеймера и деменцией рекомендуют безглютеновую диету, даже если непереносимости не зафиксировано.
Правило 5. Быть осторожнее с лактозой
Молочный белок казеин — один из самых сложных в переваривании организмом. Человеку нужно очень много сил и ресурсов, чтобы переварить сырники и молочку, потому тяжело тренироваться.
Правило 6. Следить за режимом питания
Знаете ли вы, что, если начнете питаться строго по часам, то есть завтракать, к примеру в 8:00, обедать в 14:00 и ужинать в 19:00, и никак не измените рацион, то есть будете есть все то же самое, но в режиме, вы похудеете? Режим очень важен, все коучи по питанию начинают именно с него. Ведь, если у вас обед сместился на ужин, вы съедите вдвое больше и неполезной еды, а под воздействием пищевой истерики тот самый фастфуд. И еще тортиком сверху заполируете.
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Правило 7. Разнообразить рацион
Бедный рацион — это не дешевые продукты, а продукты-пустышки. Макароны, сосиски, газировка, чипсы, булочки и конфеты. Если ваш рацион на 60 процентов состоит из этого списка — дело плохо. И что действительно удивляет: такой рацион стоит дороже, чем крупы, овощи и мясо птицы. Чем больше разных продуктов, сочетаний и вкусов будет в вашем рационе, тем более богатым на витамины и минералы он станет, тем больше пользы для здоровья. Особенно рекомендуется обратить внимание на клетчатку. Ее в еженедельном рационе должно быть не меньше 30 видов! Научно доказано, что люди с таким рационом дольше живут и меньше подвержены инфекциям. Добавляйте в рацион фасоль, булгур, кускус, маш, горох, нут, чечевицу и т. д., запекайте овощи, маринуйте курицу, печень. Потом их можно трансформировать в разные блюда. Такие «умные заготовки» позволяют за 2 часа приготовить еды на всю семью на целую неделю и освободить себе кучу времени. А когда не надо каждый день торчать у плиты, то и питаться правильно проще!
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