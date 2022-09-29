От каких продуктов нужно отказаться в 30 лет, чтобы продлить молодость, красоту и здоровье

Правило 4. Сократить потребление глютена

Споры на тему того, реально ли он так опасен, не утихают. И если вред глютена для кишечника не доказан, то влияние на мозг установлено. Например, в Америке детям аутистов, а также пожилым людям с болезнью Альцгеймера и деменцией рекомендуют безглютеновую диету, даже если непереносимости не зафиксировано.

Правило 5. Быть осторожнее с лактозой

Молочный белок казеин — один из самых сложных в переваривании организмом. Человеку нужно очень много сил и ресурсов, чтобы переварить сырники и молочку, потому тяжело тренироваться.

Правило 6. Следить за режимом питания

Знаете ли вы, что, если начнете питаться строго по часам, то есть завтракать, к примеру в 8:00, обедать в 14:00 и ужинать в 19:00, и никак не измените рацион, то есть будете есть все то же самое, но в режиме, вы похудеете? Режим очень важен, все коучи по питанию начинают именно с него. Ведь, если у вас обед сместился на ужин, вы съедите вдвое больше и неполезной еды, а под воздействием пищевой истерики тот самый фастфуд. И еще тортиком сверху заполируете.