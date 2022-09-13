5 главных ошибок при планировании беременности: мнение эксперта
Анна Кутасова
Акушер-гинеколог, репродуктолог Института репродуктивной медицины REMEDI
Ошибка 1. Нерегулярная половая жизнь
Половые акты только в дни овуляции — не всегда действенный способ зачать ребенка. Партнерам, которые планируют завести малыша, рекомендуется вести половую жизнь на регулярной основе. Оптимальная частота занятий сексом — не менее 2-3 раз в неделю.
Ошибка 2. Стрессовые ситуации и секс по расписанию
Зацикливание на овуляторных тестах, секс по расписанию и сильный стресс — все это может привести к психогенному бесплодию. Так называют отсутствие беременности у женщины при регулярной половой жизни без контрацепции на фоне психологических проблем. Один из важных факторов зачатия — спокойствие и отсутствие стрессовых ситуаций у будущей матери. Для успешного наступления беременности не нужно точно следовать «расписанию». Известны случаи, когда девушки, отчаявшиеся зачать естественным путем, начинали подготовку к экстракорпоральную оплодотворению и беременели от своего партнера самостоятельно.
Ошибка 3. Самолечение
Важный этап планирования беременности — чек-ап организма опытным гинекологом. Обследование репродуктивной системы поможет исключить инфекционные заболевания, которые могут негативно повлиять на плод. Ни в коем случае не занимайтесь самолечением. Прием лекарственных препаратов без назначения врача может спровоцировать переход различных инфекций в разряд острых хронических заболеваний, что сильно осложняет течение беременности. При бесплодии также необходимо находиться под наблюдением врача — при грамотном подходе и применении эффективных репродуктивных технологий он поможет вам обрести радость материнства.
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Ошибка 4. Народная медицина
Сегодня репродуктивная медицина предлагает множество способов для успешного наступления беременности, однако есть девушки, которые до сих пор верят в волшебную силу спринцевания: используют слабый раствор соды, чтобы сделать среду матки благоприятной для оплодотворения яйцеклеток. Однако эффект получается обратным: сода уничтожает не только вредные, но и полезные микроорганизмы, тем самым нарушая естественный pH-баланс влагалища. Сомнительные методы из народной медицины могут лишь навредить организму будущей матери и создать дополнительные трудности при зачатии.
Ошибка 5. Забывать о здоровье партнера
Мы привыкли думать, что бесплодие — сугубо женская проблема. Но не стоит забывать, что в 50% случаев ответственность при сложностях с естественным зачатием лежит на мужчине. Наступление беременности напрямую зависит от состояния спермы партнера. Генетические заболевания, вредные привычки такие как: курение, алкоголь и наркотики, несбалансированное питание, перегрев организма, — все это пагубно влияет на качество и количество эякулята. Для успешного зачатия рекомендуем женщинам позаботиться о здоровье своего партнера — попросить пройти спермограмму, на время отказаться от вредных привычек, употреблять больше питательных веществ, необходимых для мужского здоровья.
Рождение ребенка — один из главных этапов жизненного цикла семьи. Конечно, к зачатию и родам нужно готовиться. Но главное — не зацикливаться на вопросе планирования беременности. И тогда счастливое известие придет к вам в самый неожиданный момент.
Фото: freepik.com