5 главных ошибок при планировании беременности: мнение эксперта

Ошибка 4. Народная медицина

Сегодня репродуктивная медицина предлагает множество способов для успешного наступления беременности, однако есть девушки, которые до сих пор верят в волшебную силу спринцевания: используют слабый раствор соды, чтобы сделать среду матки благоприятной для оплодотворения яйцеклеток. Однако эффект получается обратным: сода уничтожает не только вредные, но и полезные микроорганизмы, тем самым нарушая естественный pH-баланс влагалища. Сомнительные методы из народной медицины могут лишь навредить организму будущей матери и создать дополнительные трудности при зачатии.

Ошибка 5. Забывать о здоровье партнера

Мы привыкли думать, что бесплодие — сугубо женская проблема. Но не стоит забывать, что в 50% случаев ответственность при сложностях с естественным зачатием лежит на мужчине. Наступление беременности напрямую зависит от состояния спермы партнера. Генетические заболевания, вредные привычки такие как: курение, алкоголь и наркотики, несбалансированное питание, перегрев организма, — все это пагубно влияет на качество и количество эякулята. Для успешного зачатия рекомендуем женщинам позаботиться о здоровье своего партнера — попросить пройти спермограмму, на время отказаться от вредных привычек, употреблять больше питательных веществ, необходимых для мужского здоровья.

Рождение ребенка — один из главных этапов жизненного цикла семьи. Конечно, к зачатию и родам нужно готовиться. Но главное — не зацикливаться на вопросе планирования беременности. И тогда счастливое известие придет к вам в самый неожиданный момент.