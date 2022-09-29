Невероятно, но факт: самые странные просьбы о пластических операциях

Есть даже и такие, кто страстно желает стать обладателем… хвоста. В моей практике однажды девушка пришла и попросила удалить ранее вживленный ей другим специалистом небольшой силиконовый хвостик. Она сделала такую операцию, потому что ее бойфренду такая пикантная “деталь” приносила сексуальное возбуждения. Но пара рассталась, и хвост стал больше не нужен. Конечно, такие процедуры в приличной клинике вам не сделает ни один хирург, а вот косметологи в подпольном салоне или тату-студии будут рады добавить внешности «изюминку».

Просто странные просьбы

Представления о прекрасном – категория сугубо субъективная. То, что невероятно красиво для одного, может быть просто отвратительным для другого. Кроме того, многие люди очень подвержены влиянию окружающих и часто воспринимают комментарии о своей внешности слишком буквально. Среди ярких случаев в моей практике можно вспомнить девушку, которая настойчиво просила нарастить ей горбинку на носу. Она была уверена, что именно так ее внешность станет более выразительной и привлекательной. Однажды девушка требовала сделать ей брови, абсолютно параллельные полу, – в ее представлении именно такие черты будут для нее удачными. Часто девушки приходят с формулировками вроде: «У моей подруги вот такая грудь (нос, губы, брови и так далее). Мне нужно сделать такие же, потому что ее позвали замуж, а меня нет!» Здесь разговор, конечно, совсем не о потребности в пластической хирургии, а о необходимости работы над самооценкой и восприятием мира.

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