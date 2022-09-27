Есть вопрос: когда пластический хирург может отказать в операции

Если у женщины грудь потеряла форму после беременности и периода лактации, то операция, конечно, поможет ей вернуть в себе уверенность и снова наслаждаться телом. Или же просто человек хочет стать еще привлекательнее посредством пластической операции, то это абсолютно нормальное явление. Но если я вижу, что у пациента очевидные психологические проблемы, и он надеется, что они исчезнут после пластики, то это совершенно иная ситуация. Мне важно действительно помочь человеку, а не усугубить его эмоциональное состояние.

Например, есть такое психологическое расстройство, как дисморфофобия – абсолютное неприятие своей внешности. И как бы не старался хирург помочь пациенту, он все равно останется недоволен результатом своего преображения. Конечно, ничего хорошего ни для пациента, ни для врача из этого не выйдет.

Бывают также случаи, когда пациент совершенно не понимает и не желает слушать хирурга, считая, что врач может выполнить «любой каприз за его деньги». Например, бывает так, что женщина хочет добиться внешности или фигуры как у какой-нибудь знаменитости и на 100% попасть в этот образ. А, я как профессионал, понимаю, что в данном случае сделать этого не получится, и честно об этого говорю. Но пациент продолжает настаивать, совершенно меня не слушая. В таком случае я стараюсь отказать в операции, поскольку понимаю, что человек не будет доволен результатами операции.

Иногда пациент ведет себя агрессивно уже во время консультации. Такая агрессия, конечно, очень сильно настораживает. Сразу же задумываешься, если пациент ведет себя так сейчас, то что будет после операции? Скандалистов всегда видно издалека и мало кто с ними хочет связываться.