Самые популярные мифы об ультразвуковом SMAS-лифтинге и их разоблачение
Анна Теребинская
Врач-тренер по аппаратным технологиям компании LNC, трихолог, косметолог
Ни для кого не секрет, что одной из популярнейших процедур со множеством «непонятностей» является аппаратная процедура высокочастотного сфокусированного ультразвукового лифтинга (HIFU или SMAS-лифтинг). SMAS-лифтинг приобрел свою популярность как безоперационная альтернатива хирургическому лифтингу. И действительно, эта единственная аппаратная методика, способная воздействовать на все слои кожи и даже связки. До этого момента это было подвластно только пластическим хирургам.
Конечно же, у каждого метода есть свои плюсы и минусы. Выбирая хирургию, пациент соглашается на наркоз, шрамы (рубцы), период восстановления и боль длиною не в один день и даже неделю. Но связки и кожа сразу подтянуты, нет ничего лишнего и повторять ещё раз в ближайшие годы не придется, а швы на коже со временем станут менее заметны.
Аппаратный лифтинг не оставит после себя следов, не нужно прибегать к услугам анестезиолога, боль и небольшие отеки пройдут в течение недели уж точно, только результат наступит не сразу, а в течение полугода, да и поддерживать его нужно будет регулярно. Выбор всегда остается за пациентом и для того, чтобы принять для себя единственно верное решение, стоит поближе познакомиться с аппаратным SMAS-лифтингом.
Метод HIFU (High Intensive Focused Ultrasound) – высокочастотный сфокусированный ультразвук) – современный метод точного точечного воздействия на глубоко расположенные ткани организма. Он основан на создании ультразвуковых волн, которые безвредно распространяются и концентрируются в целевой зоне для достижения лечебных целей. Воздействие осуществляется без повреждения кожных покровов.
Ультразвуковые волны вызывают вибрацию в молекулах ткани, трение между молекулами приводит к выработке тепла. При концентрации ультразвуковых волн в определённой точке, нагрев происходит только в одной плоскости и не распространяется вокруг. При воздействии на ткани температуры (около 70С) формируются небольшие зоны коагуляции сферической формы менее 1 мм в диаметре. На месте этих точек запускаются процессы образования нового коллагена.
Фото: freepik.com
Процедура актуальна, если вы хотите:
разгладить и уменьшить морщины;
приобрести четкий овал лица;
повысить тонус кожи лица и тела;
уменьшить объем щек и подбородка (уменьшение жировых отложений);
уменьшить объем «жировых ловушек» на теле (живот, колени, бедра).
Таким образом, мы получаем эффективный, точный инструмент, который поистине способен творить чудеса в руках профессионала.
Самые популярные мифы о SMAS-лифтинге
Миф 1. Это безумно больно, мне рассказывали
Конечно, процедуру аппаратного лифтинга не сравнить со СПА-процедурами, да и первые аппараты не отличались безболезненностью, но время идет и технологии совершенствуются. Воздействие становится деликатнее и точнее, специалисты применяют протоколы в соответствии с чувствительностью пациентов, подбирают силу воздействия. Сегодня большинство пациентов ощущают тепло, покалывания и готовы повторить процедуру еще раз.
Фото: freepik.com
Миф 2. Процедура бесполезна, нет эффекта
Здесь, конечно, много нюансов из которых складывается конечный результат. Прежде всего не каждому пациенту подходит SMAS-лифтинг, и это должен определить ваш врач во время первичной консультации. Возможно, потребуется подготовка для активации процессов выработки коллагена и эластина – специальные препараты, дополнительные косметологические процедуры. Следующим этапом успеха являются правильно подобранные параметры воздействия, и это тоже решает специалист. Кроме того, вам должны объяснить, какой эффект и где вы будете видеть, сориентировать вас по времени ожидания (напомню, эффект проявляется в среднем через 3-4 месяца). Также важен аппарат, который будет использовать врач. Аппараты должны быть сертифицированы – это дает уверенность в безопасности и эффективности. И, если все сделано верно, результат вас обязательно порадует.
Миф 3. Процедура полностью заменяет пластическую операцию
Не совсем так. Процедура выступает как альтернатива хирургическому вмешательству и получить такой же эффект, как и при пластической операции, не получится, особенно если есть большой избыток кожи или жировой клетчатки, если с возрастом кожа уже не способна на подтяжку «своими силами». Аппаратный SMAS-лифтинг может заменить поход к пластическому хирургу для тех, кто не отважился «лечь под нож», планирует прибегнуть к пластике позже или для продления эффекта операционного лифтинга.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: архив пресс-служб
Миф 4. После процедур аппаратного лифтинга на пластическую операцию уже не берут
Скажем так, сколько врачей, столько и мнений. В беседе с коллегами-пластическими хирургами, выяснилось, что большинство из них не видят каких-либо проблем у таких пациентов. Безусловно, мечта каждого врача – это не тронутое никем лицо, но главное – помнить:
- Аппаратная процедура должна выполняться на качественном сертифицированном оборудовании, так вы избежите ожогов, рубцеваний внутри тканей.
- Проводится врачом-специалистом, который прошел необходимое обучение и знает все тонкости данного метода.
- Аппаратный SMAS-лифтинг возможен за 1-2 года до планируемого хирургического вмешательства.
Миф 5. Импланты и пломбы повредятся от процедуры
Наличие имплантов, пломб не являются противопоказанием к проведению процедуры. Напомню, что сфокусированный ультразвук работает на определенной глубине в коже и хаотично не распространяется, а значит, не может повредить стоматологические конструкции. При большом их количестве может ощущаться дискомфорт при работе аппарата в области челюстей. Для уменьшения неприятных ощущений используют специальные накладки.
Фото: freepik.com