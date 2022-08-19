Самые популярные мифы об ультразвуковом SMAS-лифтинге и их разоблачение

Ни для кого не секрет, что одной из популярнейших процедур со множеством «непонятностей» является аппаратная процедура высокочастотного сфокусированного ультразвукового лифтинга (HIFU или SMAS-лифтинг). SMAS-лифтинг приобрел свою популярность как безоперационная альтернатива хирургическому лифтингу. И действительно, эта единственная аппаратная методика, способная воздействовать на все слои кожи и даже связки. До этого момента это было подвластно только пластическим хирургам.

Конечно же, у каждого метода есть свои плюсы и минусы. Выбирая хирургию, пациент соглашается на наркоз, шрамы (рубцы), период восстановления и боль длиною не в один день и даже неделю. Но связки и кожа сразу подтянуты, нет ничего лишнего и повторять ещё раз в ближайшие годы не придется, а швы на коже со временем станут менее заметны.