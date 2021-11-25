Лечить прыщи спиртом и еще 12 мифов об акне, которые глупы и раздражают

Заблуждение 1. Акне — удел подростков, с возрастом само пройдет

Ах, если бы! Это миф. В дерматологической практике существуют и поздние формы акне, при которых первые проявления этого заболевания возникают в 30-35 лет. Это может быть в основном связано с изменениями гормонального фона. А еще есть заболевание, которое похоже в некоторых своих проявлениях на акне — это розацеа, папуло-пустулезная форма. Оно может весьма ярко проявиться в более позднем возрасте. Для того чтобы отличить одно от другого, нужно обратиться к дерматологу.

Заблуждение 2. Акне — всего лишь косметический дефект, с которым ничего делать не надо

Как правило, акне имеет генетические причины, а еще есть состояния, которые могут спровоцировать его развитие. К ним относят хронические болезни ЛОР-органов, желудочно-кишечного тракта, нарушения гормонального фона. Для того чтобы помочь пациенту, необходимо стабилизировать его внутреннее состояние, т.е. бороться с первопричиной угревой сыпи. Но помимо этого нужно помогать коже — применять косметологические процедуры, лечебные средства и правильно подобранную уходовую косметику.

Заблуждение 3. Чем тщательней и активнее очищать кожу, тем быстрее пройдет акне

На первый взгляд кажется, что это верно — появление акне действительно сопряжено с активной работой сальных желез, повышенной жирностью кожи. Это приводит пациента к мысли, что следует применять максимально спиртосодержащие средства и лосьоны, чтобы снизить жирность и уменьшить проявления акне. Еще 15-20 лет назад такого мнения иногда придерживались даже врачи.