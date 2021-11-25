Лечить прыщи спиртом и еще 12 мифов об акне, которые глупы и раздражают

Лечить прыщи спиртом и еще 12 мифов об акне, которые глупы и раздражаютРазбираем с экспертами популярные заблуждения о распространенном кожном заболевании.
Екатерина Пащенко
Кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог, трихолог, косметолог, заместитель главного врача по медицинской части в клинике «СМ-Косметология»
Заблуждение 1. Акне — удел подростков, с возрастом само пройдет
Ах, если бы! Это миф. В дерматологической практике существуют и поздние формы акне, при которых первые проявления этого заболевания возникают в 30-35 лет. Это может быть в основном связано с изменениями гормонального фона. А еще есть заболевание, которое похоже в некоторых своих проявлениях на акне — это розацеа, папуло-пустулезная форма. Оно может весьма ярко проявиться в более позднем возрасте. Для того чтобы отличить одно от другого, нужно обратиться к дерматологу.
Заблуждение 2. Акне — всего лишь косметический дефект, с которым ничего делать не надо
Как правило, акне имеет генетические причины, а еще есть состояния, которые могут спровоцировать его развитие. К ним относят хронические болезни ЛОР-органов, желудочно-кишечного тракта, нарушения гормонального фона. Для того чтобы помочь пациенту, необходимо стабилизировать его внутреннее состояние, т.е. бороться с первопричиной угревой сыпи. Но помимо этого нужно помогать коже — применять косметологические процедуры, лечебные средства и правильно подобранную уходовую косметику.
Заблуждение 3. Чем тщательней и активнее очищать кожу, тем быстрее пройдет акне
На первый взгляд кажется, что это верно — появление акне действительно сопряжено с активной работой сальных желез, повышенной жирностью кожи. Это приводит пациента к мысли, что следует применять максимально спиртосодержащие средства и лосьоны, чтобы снизить жирность и уменьшить проявления акне. Еще 15-20 лет назад такого мнения иногда придерживались даже врачи.
Фото: freepik.com
Но на самом деле все не так просто. При активном использовании спиртосодержащих средств мы можем получить пересушивание кожи и нарушение ее гидролипидной мантии, т.е. защитной функции. Необходим подбор корректной терапии, которая будет очищать кожу, уменьшать работу сальных желез, но без пересушивания.
Заблуждение 4. Акне — это на всю жизнь, оно не лечится!
Это было бы очень трагично, но, к счастью, это неправда. Сейчас появилось много новых эффективных методов — начиная от уходовой косметики и заканчивая комплексной терапией с приемом препаратов, стабилизирующих состояние кожи. Есть также косметологические аппаратные процедуры, которые тоже борются с угревой сыпью и воспалениями. Так что вылечиться от акне можно.
Заблуждение 5. При акне нужно использовать косметику для жирной кожи
В большинстве случаев — да, но есть нюанс. Жирная кожа может быть одновременно жирной и чувствительной или даже жирной и обезвоженной. В этом случае подобрать правильное лечение и уходовые средства сможет только дерматолог. Если жирную чувствительную кожу постоянно покрывать спиртосодержащими средствами, то можно уменьшить жирность, но одновременно — усилить чувствительность. От этого увеличится количество сосудов и покраснений, вплоть до раздражения, сухости и шелушения кожи.
Заблуждение 6. Народная медицина при лечении акне — эффективнее всего!
Очень часто доводится слышать, что народные средства от акне — самый лучший выбор: никакой вредной медицинской химии и непонятных процедур, а главное — как экономно! Берем эфирное масло, жженую бумагу и… Но нет. Скорее всего, от очень легкой формы акне удастся избавиться на короткое время. А потом угри вернутся, ведь если бы народные средства действительно были эффективны против этой болезни, то вряд ли бы до сих пор выпускалось столько лечебных препаратов, а дерматологи забыли бы, как выглядят пациенты с акне.
Фото: freepik.com
Как уже говорилось, акне — это заболевание, и нередко оно требует комплексного подхода. Отвары и эфирные масла не помогут исправить нарушения гормонального фона или ЖКТ, которые провоцируют появление сыпи. Дерматологи подбирают лечение, исходя из данных диагностики, типа кожи, формы акне и т. д. В конце концов, тщательное соблюдение несложных рекомендаций избавит кожу от сыпи и воспалений, и они больше не вернутся в вашу жизнь.
Оксана Татарская
Дерматовенеролог, косметолог Европейского Медицинского Центра (ЕМС)
Заблуждение 7. Идти к врачу лечить прыщи нет смысла
Счастливые случаи, когда состояние кожи нормализуется само собой, может быть, и бывают. Но лучше не рисковать, а как можно быстрее обратиться к специалисту. Дело в том, что после акне на лице могут остаться следы, в некоторых случаях достаточно заметные. Чтобы решить проблему, нужна диагностика и консультация специалиста.
Заблуждение 8. Спирт — лучшее средство в борьбе с акне
Спирт и спиртосодержащие составы традиционно использовали наши мамы и бабушки для очищения кожи. Но это слишком агрессивный вариант. В результате кожа не очистится, а станет очень сухой, а ее защитные механизмы будут нарушены.
Заблуждение 9. Увлажняющие средства при акне надо временно исключить из ухода
Ни в коем случае! Классическая схема ухода «очищение — тонизирование — увлажнение» работает даже в случае проблемной кожи. Если вы перестанете увлажнять ее с помощью кремов, запустятся компенсаторные механизмы, и кожное сало будет вырабатываться активнее. Но только надо использовать ту косметику, которая подходит именно вам. Подобрать ее поможет дерматолог. Единственное, что точно стоит учесть, косметическое масло и средства с ним в составе стоит исключить, так как этот компонент имеет одну особенность, опасную в случае акне. Масло закрывает поры, чего нельзя допускать на проблемной коже. Так что для увлажнения лучше выбирать другие продукты с более легкой текстурой.
Фото: freepik.com
Заблуждение 10. Нужно чаще пользоваться скрабами, чтобы избавиться от акне
Нет, ни в коем случае! Если на коже есть воспалительные элементы, скрабы будут способствовать появлению новых элементов за счет их механической травматизации и распространению воспалительного процесса в коже; возможно использование только эксфолиантов (энзимов или кислот) без абразивных частиц.
Екатерина Кушнир
Врач-дерматокосметолог, специалист по всем видам аппаратных и инъекционных методик клиники «Время Красоты»
Заблуждение 11. Прыщи можно выдавливать самостоятельно
Конечно, руки от лица нужно убирать. Многие пациенты косметологов буквально сами спровоцировали прыщ там, где ничего и не было только из-за того, что любят подавить. Ни черные точки, ни комедоны сами не трогаем.
Заблуждение 12. Макияж вызывает акне
Действительно, некоторые декоративные косметические продукты могут вызвать появление высыпаний. Например, тональный крем или комедогенные уходовые кремы с силиконами, которые формируют окклюзию — пленку на поверхности кожи. А для кожи, у которой и так нарушен отток себума (кожного сала) — это дополнительный фактор, провоцирующий воспаления и комедоны.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: архив пресс-служб
Конечно, если есть прыщи, девочке обычно хочется сразу замазать их тональником. В таких случаях, если человек не может отказаться от декоративной косметики, рекомендуется пользоваться минеральной рассыпчатой пудрой и припудриваться ватным диском и сразу выкидывать его, а не спонжем, на котором могут оставаться бактерии.
Заблуждение 13. Избавиться от акне поможет активная половая жизнь, беременность и роды, правильное питание
В каждом из перечисленных факторов есть свой смысл, они могут оказать положительное влияние. Но если мы не найдем главную причину, которая вызвала акне, то, увы, сама по себе активная половая жизнь не поможет избавиться от прыщей.
Заблуждение 14. Нужно чаще загорать, и угри пройдут
Нет. На солнце кожа загорает и возникает некий «камуфляж». Кожа как будто бы становится лучше. Но это обманка! Ни солярий, ни отпуск на море, увы, не помогут в лечении акне.
Заблуждение 15. Самая эффективная процедура от акне — это чистка
Нет. Чистки — особенно механические — уже уходят в прошлое, потому что это очень агрессивное воздействие. Я надеюсь, давно никто не распаривает лицо паром, это не лечение. Чисткой мы можем убрать закрытые комедоны, гнойнички — но тем не менее это просто устранение эстетических несовершенств.
Фото: freepik