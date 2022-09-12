Скрытая угроза: чем опасна работа из дома и как сохранить здоровье на удаленке

Самым оптимальным вариантом для наращивания физической активности людям, которые ведут сидячий образ жизни и работают из дома, станет установка дома беговой дорожки или эллипсоида, которые позволят в любую погоду и в любой момент встать, побегать, размяться.

Начинайте с увеличения ежедневных движений. Первые шаги – это 10-минутная ходьба или бег во время обеденного перерыва или вечером. Отслеживание активности с помощью простого шагомера или другого фитнес-трекера могут побудить вас постепенно увеличивать среднее ежедневное количество шагов.

Постепенно повышайте свой уровень физической подготовки. Постепенно работайте над повышением своего уровня физической подготовки: увеличивайте скорость ходьбы или включайте другие варианты упражнений с низкой нагрузкой, такие как езда на велосипеде или эллиптический тренажер.