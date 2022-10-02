Создание стиля через духи и платья: как рассказать о себе именно то, что хочется

По мнению эксперта, выбирать духи нужно не менее осознанно, чем одежду. «Как и удобная, подходящая по смыслам одежда, правильно подобранный парфюм работает с эмоциональным фоном и помогает достигать своих целей», – считает Мила Кретова.

Имидж – ничто

Самая главная ошибка с точки зрения имиджа – отрицать его существование и влияние не только на окружающих, но и на качество собственной жизни.

«Когда девушка утверждает, что ей все равно, что носить, что одежда – не главное – это тоже часть личного манифеста и имиджа. – говорит Анна Кустова. – И, как правило, это попытка заставить общество “полюбить меня черненькую”. Проблема в том, что для того, чтобы разглядеть глубину личности, нужно захотеть ее рассматривать. А если человек не хочет проявляться, окружающие интуитивно соглашаются с тем, что внимание человеку не надо и не замечают его».

Сразу вспоминается фильм «Дьявол носит Прада»: умная Энди, пришла на работу в глянец, но никто не оценил ее профессионализм, пока она не проявилась через приемлемую для сотрудников форму одежды.

«Можно жить в обществе, нарушая правила. Но делать это так, чтобы привлекать внимание и проявлять свою личность через архетип Бунтаря – это высокий уровень понимания собственного имиджа, – комментирует Анна Кустова. – Как-то раз я была на презентации книги Светланы Фатеевой “Нескучный этикет”. Она шла по полному залу слушателей в ультракоротких шортах поверх красных велосипедок, в прозрачной черной блузке, из-под которой виднелось белое бра, и материлась. Люди были в шоке, и это был гениальных ход, чтобы сразу обозначить контекст мероприятия».

Не то пальто

Навредить могут наряды, не подходящие по смыслу. Например, девушка уверена, что проявлять женственность можно только через рюши и цветочки. Внутренне протестует, но носит платья с бантиками. Ее личный смысл женственности отличается от некого общепринятого. «Окружающие считывают внутренний конфликт, и это мешает выстраивать коммуникацию», – говорит Анна Кустова

В запахах тоже заложены смыслы. И чем более узнаваемый и разрекламированный парфюм женщина носит, тем сложнее уйти от тех смыслов, которые продавали вместе с духами маркетологи.