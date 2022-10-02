Создание стиля через духи и платья: как рассказать о себе именно то, что хочется
«У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление»
Так говорила Коко Шанель. Но прежде чем выбирать одежду, прическу и парфюм, нужно разобраться, какое именно впечатление вы хотите производить.
«Имиджелогия – это наука об имидже, которая изучает процесс создания образа и его влияние на окружающих, – говорит Анна Кустова. – И честно ответить себе на вопрос «какое я хочу производить впечатление» не так-то просто. Имидж состоит из всех социальных ролей, из черт характера, бытовых привычек, целей и амбиций. И чтобы создать свой образ, надо свести в одну понятную, читаемую концепцию все эти разрозненные данные».
Запах, как ни странно, тоже часть имиджа. Есть теория, что при личной встрече решение, нравится нам человек или нет, принимается подсознательно, на уровне запаха. Так ли это на самом деле – вопрос спорный. Но духи очень сильно влияют на восприятие нас другими людьми.
«Духи, которые “вроде нормально пахнут”, но выбраны без понимания, для чего они нужны конкретной женщине – просто аксессуар, – говорит Мила Кретова. – Запах расскажет о вас только то, что у вас есть деньги на флакон духов и вы ими пользуетесь. Как правило, такие духи не несут в себе для пользователя никакой информации, через какое-то время наступает привыкание к парфюму, и возникает вопрос, зачем вообще были потрачены средства на него?»
Фото: freepik.com
По мнению эксперта, выбирать духи нужно не менее осознанно, чем одежду. «Как и удобная, подходящая по смыслам одежда, правильно подобранный парфюм работает с эмоциональным фоном и помогает достигать своих целей», – считает Мила Кретова.
Имидж – ничто
Самая главная ошибка с точки зрения имиджа – отрицать его существование и влияние не только на окружающих, но и на качество собственной жизни.
«Когда девушка утверждает, что ей все равно, что носить, что одежда – не главное – это тоже часть личного манифеста и имиджа. – говорит Анна Кустова. – И, как правило, это попытка заставить общество “полюбить меня черненькую”. Проблема в том, что для того, чтобы разглядеть глубину личности, нужно захотеть ее рассматривать. А если человек не хочет проявляться, окружающие интуитивно соглашаются с тем, что внимание человеку не надо и не замечают его».
Сразу вспоминается фильм «Дьявол носит Прада»: умная Энди, пришла на работу в глянец, но никто не оценил ее профессионализм, пока она не проявилась через приемлемую для сотрудников форму одежды.
«Можно жить в обществе, нарушая правила. Но делать это так, чтобы привлекать внимание и проявлять свою личность через архетип Бунтаря – это высокий уровень понимания собственного имиджа, – комментирует Анна Кустова. – Как-то раз я была на презентации книги Светланы Фатеевой “Нескучный этикет”. Она шла по полному залу слушателей в ультракоротких шортах поверх красных велосипедок, в прозрачной черной блузке, из-под которой виднелось белое бра, и материлась. Люди были в шоке, и это был гениальных ход, чтобы сразу обозначить контекст мероприятия».
Не то пальто
Навредить могут наряды, не подходящие по смыслу. Например, девушка уверена, что проявлять женственность можно только через рюши и цветочки. Внутренне протестует, но носит платья с бантиками. Ее личный смысл женственности отличается от некого общепринятого. «Окружающие считывают внутренний конфликт, и это мешает выстраивать коммуникацию», – говорит Анна Кустова
В запахах тоже заложены смыслы. И чем более узнаваемый и разрекламированный парфюм женщина носит, тем сложнее уйти от тех смыслов, которые продавали вместе с духами маркетологи.
Фото: freepik.com
«Есть очень интересная особенность восприятия ароматов, – рассказывает Мила Кретова. – Если человеку сказать, что духи пахнут, например, розами и романтичным вечером, да еще подкрепить это картинкой, да еще показать ее неоднократно и по разным каналам, то именно это человек в духах и услышит. А при выборе парфюма важно услышать свои ассоциации на него, понять, какие эмоции вызывает тот или иной аромат. Поэтому, чем менее известны духи, тем больше вероятность услышать в них отражение себя, а не рекламное сообщение».
С чего начинается имидж
Имидж начинается с личных смыслов: кто я? Что хочу сказать миру? Какие у меня есть цели и желания? Устраивает ли меня то, как я живу сейчас, а если не устраивает, что мне нужно изменить?
Задача имиджмейкера – правильно задать вопросы, услышать ответы и привлечь нужный специалистов, чтобы создать целостный, гармоничный и понятный для целевой аудитории образ. Для его создания могут потребоваться стилисты, косметолог, тренер по речи и даже хореограф.
«У личного имиджа, как и у любого продукта, есть своя целевая аудитория, – поясняет Анна Кустова. – В народе говорят “всем мил не будешь”. И не надо. То впечатление, которое человек производит на окружающих, должно соответствовать его целям и потребностям. Например, у Коко Шанель была цель попасть в новый социальный круг и не на правах любовницы мужчины с именем и титулом, а на правах законодательницы мод. И она сознательно нарушала модные каноны своего времени».
я выбрал вместо рекламы.
Аромат Scarlet Rouge от Moresque. Утонченный и чувственный аромат, вдохновленный культурой Дальнего Востока – Китая и Японии, величественными образами этих стран, любовью к алому цвету в интерьерах, нарядах, аксессуарах, ритуалах. Это воплощение нежной красоты фарфоровой кожи, шелковых волос и чувственных алых губ - идеала красоты по-японски. Этот аромат пробуждает чувства – нежные бархатные оттенки в нем сочетаются с яркими гипнотическими аккордами.
Фото: архив пресс-служб
Выбранные ароматы – тоже часть имиджа. И влиять на окружающих они будут косвенно. «Информация, которую несут в себе запахи, сразу попадают в бессознательное, – поясняет Мила Кретова. – В одних духах девушка внезапно начинает вести себя немного инфантильно, а в других, например, превращается в беспощадную акулу бизнеса. Поэтому важно понимать, какие ассоциации и потребности будят запахи в вас, чтобы осознавать, что именно вы хотите транслировать здесь и сейчас. Совпадает ли это с вашими целями, с вашим имиджем».
Как начать работу над своим имиджем
«Прежде чем вы пойдете к специалисту, имеет смысл задать себе ключевые вопросы, – советует Анна Кустова. – Сделайте следующее упражнение: возьмите лист бумаги и ручку и пишите свои социальные роли. Например, “я – мама”, “я – дочь”, “я – жена”, “я – профессионал”, и т.д. Когда закончатся все социальные роли, начнется самое интересное. После этого спросите себя, нравится ли вам ваша жизнь? Что бы вы хотели в ней изменить? Работа над имиджем начинается изнутри».
Фото: freepik, архив пресс-служб