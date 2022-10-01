Время укладки: 4 самые модные прически осени 2022 года

Такой пучок выглядит сложно, но пусть вас это не пугает. Главное — собрать волосы в тугой хвост, для этого вам понадобится мусс или текстурирующий спрей, чтобы добиться аккуратности и идеальной гладкости. Хвост не обязательно должен быть высоким. На макушке, на затылке, сбоку — как угодно, это не имеет значения. Главное — влажная текстура. А дальше хаотично сверните волосы в пучок и закрепите.

Гладкий паж