Время укладки: 4 самые модные прически осени 2022 года
Леонид Романов
Партнер L'Oréal Professionnel Paris
Короткий маллет
Самая актуальная стрижка последние несколько сезонов почти не требует укладки. Текстура обязательно, поэтому лучше всего маллет смотрится на вьющихся волосах. После мытья нанесите на слегка влажные волосы гель или мусс, хаотично высушите феном или естественным путем. Готово!
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Еще один роскошный образ с красной дорожки Оскара. Такие укладки никогда не выйдут из моды и подойдут для любого вечернего наряда. Выпрямите волосы с помощью утюжка, нанесите гель или мусс и тщательно придайте гладкость прикорневой части, задавая волосам направление. Само полотно можно убрать в пучок или хвост.
Пучок
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Такой пучок выглядит сложно, но пусть вас это не пугает. Главное — собрать волосы в тугой хвост, для этого вам понадобится мусс или текстурирующий спрей, чтобы добиться аккуратности и идеальной гладкости. Хвост не обязательно должен быть высоким. На макушке, на затылке, сбоку — как угодно, это не имеет значения. Главное — влажная текстура. А дальше хаотично сверните волосы в пучок и закрепите.
Гладкий паж
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Здесь из инструментов понадобится хотя бы утюжок. Обладательницам гладких прямых волос можно обойтись и без него, но если у ваших волос есть хоть немного текстуры, без утюжка никак. Расчешите волосы от наивысшей точки и направьте основную массу на лицо, хорошо разгладьте и зафиксируйте лаком.
я выбрал вместо рекламы.
Коллекция PURE от DAVID MALLETT. В нее входят шампунь и кондиционер, которые, благодаря уникальному воздействию на волосяной стержень, способствуют естественному увлажнению волос. Помогают снять различные факторы стресса и укрепляют волосы с помощью аминокислот. Придают здоровый блеск. Работают как защитная вуаль на кутикуле волосах. Без сульфатов.
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Небрежные кудри
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Этот образ за последние годы вообще не выходит из трендов — это кудрявая текстура, натуральная или созданная с помощью химической завивки. Помойте волосы, нанесите мусс или солевой спрей и дайте высохнуть естественным путем. Таким образом волосы будут иметь трендовую текстуру.
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