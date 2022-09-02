Любовь Успенская: «Каждая трагедия в жизни помогала мне на сцене»

Passion.ru: Вы решили принять участие в новом сезоне вокального шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия». Расскажите, пожалуйста, чем вас заинтересовал этот проект? Вы впервые участвуете?

Любовь Успенская: Во-первых, это творчество и таланты, которых мы могли и не услышать, если бы не это шоу. Их оценивает достойная армия из ста человек артистов и музыкантов высочайшего класса. Многие из конкурсантов уже готовые звезды, которые, благодаря этому же проекту, смогут состояться в будущем.

Passion.ru: Бывало ли так, что не соглашались с мнением других экспертов? С Лазаревым, например.

Любовь Успенская: Я всегда имею свое мнение. Я могу против тысячи пойти. Если я сложила свое понимание и свою точку зрения об артисте, я никогда не буду никому поддакивать. Но, кстати, с Сергеем Лазаревым я часто соглашаюсь, так как он понимает все и абсолютно четко слышит и распознает самородков с уникальными голосами – в этом плане с ним очень приятно работать в жюри, мы часто были на одной волне.