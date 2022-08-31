Грустный смайлик и еще 4 нетривиальных бьюти-фетиша, за реализацией которых идут к косметологу
Елена Умнова
Основатель клиники Update, врач-косметолог, дерматолог, эксперт превентивной медицины
Фетиш 1. Грустный смайлик
Да, именно так называют в Сети линию пупка, которая формируется в складку от избытка дряблой кожи. В моде наряды с открытым животом, поэтому и зона пупка также в центре внимания. Причины очевидны: скачки веса, возрастные изменения, беременность. В результате для пациентов становится актуальна и коррекция этой зоны.
Процедуры, которые может предложить косметолог. В первую очередь необходимо уплотнить перерастянутую дряблую кожу. Для этого необходимо использовать сочетание инъекционных и аппаратных методик.
«Организм единая система: нельзя отдельно корректировать только пупок, необходимо восстановить всю зону живота», – объяснила Елена Умнова.
Если девушка стройная, ей подойдут инъекции полимолочной кислоты, коллагена и курс микроигольчатого RF-лифтинга. Полимолочная кислота на 30% усиливает синтез коллагена, укрепляет ткани, которые не будут при наклоне свисать некрасивыми складками. Микроигольчатый RF-лифтинг сокращает ткани и корректирует растяжки. Если есть заметный валик жира, то я рекомендую аппаратный SMAS-лифтинг Ultraformer: он одновременно «топит» жир и создает новый каркас кожи. Чтобы сформировать красивую линию пупка, я прорабатываю ее с помощью филлеров на основе гиалуроновой кислоты.
Фетиш 2. Коррекция мочек ушей
В моде крупные и яркие аксессуары. Удивительно, но факт все зоны лица и тела состоят из коллагена. После 25 лет его синтез постепенно сокращается вдвое, после 40 лет равен практически нулю. Кожа теряет упругость и тонус. Мочки ушей - не исключение. Истончается кожа, уходит с возрастом подкожно-жировая клетчатка, которая придает сексуальный объем, появляются морщинки вокруг раковины. Крупные серьги подчеркивают вовсе не красоту, а возрастные изменения: отвисшие ткани, некрасивую линию проколотого уха.
Фото: freepik.com
Процедуры, которые может предложить косметолог. Конечно, коррекция мочек ушей идет опять в комплексной терапии с омоложением лица и шеи. Но мочки ушей также очень важна зона, ведь мы видим человека не только в анфас, но и в профиль. Для этой зоны я использую плотные филлеры пролонгированного действия на основе гиалуроновой кислоты или гидроксиапатита кальция (радиесс-терапия). Эффект сохраняется не менее года, но за это время происходит заметное омоложение тканей и профилактика дальнейшего птоза. В том числе вокруг внешней стороны раковины уха есть ряд биологически активных точек-лифтинга, воздействие на которые в целом улучшают трофику тканей и дают лифтинг всей архитектуре лица.
Фетиш 3. Колени
Авангардные и асимметричные наряды на одно плечо, бедро также подчеркивают некоторые недостатки. Например, красивые женские колени всегда были определенным фетишем. У некоторых дам генетически заложены жировые валики над коленями, если их скорректировать, ноги будут выглядеть визуально более длинными и стройными.
Фото: freepik.com
Процедуры, которые может предложить косметолог. Самый популярный и действенный метод без видимой реабилитации - аппаратный смас-лифтинг. Разные картриджи воздействуют на разную глубину: на подкожно-жировую клетчатку, смас-слой и дерму. За 15 минут происходит комплексное воздействие: коррекция жировых валик и лифтинг кожи. Это однократная процедура, не требующая курса. Как правило эффект истончения подкожно-жировой клетчатки сохраняется на долгие годы. Для контроля мелких морщинок - используем PRP-терапию, или плазмотерапию в 1 процедуру.
Фетиш 4. Внутренняя поверхность рук, подмышечные впадины и локти
Иногда в народе внутреннюю поверхность рук, потерявшую свою упругость, называют «крыльями». Действительно в движении это не самый эстетически приятный эффект. Микротопы-полоски, полностью открывающие руки, вызывают муки у модниц. У каждого пациента своя анатомия. Иногда это генетически заложенная так называемая «жировая ловушка» и потеря упругости кожи, а у кого-то дряблость, связанная, например, с потерей веса и возрастными изменениями или веганством.
Процедуры, которые может предложить косметолог. Программа подбирается в зависимости от возраста и анамнеза пациента. Для коррекция излишних жировых отложений, уменьшения объема плеча, укрепления тканей я советую аппаратный SMAS-лифтинг. В том числе эта процедура помогает сгладить некрасивые складки в подмышечной области и вдоль линии бюстье. Процедура не повреждает кожный покров, поэтому не имеет никаких сезонных ограничений. Сразу же после можно вернуться в офис или к другим повседневным делам. В зависимости от стадии «дряблости» кожи назначаются разные инъекционные препараты: коллаген, полимолочную кислоту или плазмотерапию (плазму собственной крови). Локти обкалывают отдельно, чтобы кожа там не выглядела дряблой и сухой.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: архив пресс-служб
Фетиш 5. Кисти рук
Венозные змейки, красные костяшки рук, морщины – в этом случае бриллианты никак не лучшие друзья девушек.
Процедуры, которые может предложить косметолог. Сегодня женщины стремятся все держать в своих руках. Специальные процедуры позволяют десятилетиями поддерживать их молодыми. Я рекомендую радиес-терапию и плазмотерапию – две эти процедуры активно стимулируют процессы регенерации, как в молодости. Исчезает сухость, трещины, покраснения. Филлер красиво заполняет тыльную сторону кисти, венозный рисунок скрывается, практически на глазах исчезают некрасивые покраснения. Плазмолифтинг помогает справится с хроническими раздражениями и возрастной пигментацией - усиливает местный иммунитет кожи. Через месяц кожа естественный образом уплотнится. Эффекта как правило хватает на 1 год.
Фото: freepik.com