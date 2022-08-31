Грустный смайлик и еще 4 нетривиальных бьюти-фетиша, за реализацией которых идут к косметологу

Процедуры, которые может предложить косметолог. Самый популярный и действенный метод без видимой реабилитации - аппаратный смас-лифтинг. Разные картриджи воздействуют на разную глубину: на подкожно-жировую клетчатку, смас-слой и дерму. За 15 минут происходит комплексное воздействие: коррекция жировых валик и лифтинг кожи. Это однократная процедура, не требующая курса. Как правило эффект истончения подкожно-жировой клетчатки сохраняется на долгие годы. Для контроля мелких морщинок - используем PRP-терапию, или плазмотерапию в 1 процедуру.

Фетиш 4. Внутренняя поверхность рук, подмышечные впадины и локти

Иногда в народе внутреннюю поверхность рук, потерявшую свою упругость, называют «крыльями». Действительно в движении это не самый эстетически приятный эффект. Микротопы-полоски, полностью открывающие руки, вызывают муки у модниц. У каждого пациента своя анатомия. Иногда это генетически заложенная так называемая «жировая ловушка» и потеря упругости кожи, а у кого-то дряблость, связанная, например, с потерей веса и возрастными изменениями или веганством.

Процедуры, которые может предложить косметолог. Программа подбирается в зависимости от возраста и анамнеза пациента. Для коррекция излишних жировых отложений, уменьшения объема плеча, укрепления тканей я советую аппаратный SMAS-лифтинг. В том числе эта процедура помогает сгладить некрасивые складки в подмышечной области и вдоль линии бюстье. Процедура не повреждает кожный покров, поэтому не имеет никаких сезонных ограничений. Сразу же после можно вернуться в офис или к другим повседневным делам. В зависимости от стадии «дряблости» кожи назначаются разные инъекционные препараты: коллаген, полимолочную кислоту или плазмотерапию (плазму собственной крови). Локти обкалывают отдельно, чтобы кожа там не выглядела дряблой и сухой.