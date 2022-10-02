Full Face: как правильно сочетать осенью аппаратные процедуры для лица между собой
Екатерина Анчикова
Специалист в области аппаратной косметологии компании LNC, врач- косметолог, дерматолог
Летом многие процедуры не имеют рекомендательного характера, например, лазерные методики омоложения и IPL-терапия. К тому же летом всегда значительно сокращается врачебный прием косметологических пациентов из-за множества вариантов развлекательного времяпровождения: дача, море, пляж и прочие форматы отдыха на природе. Поэтому, октябрь-ноябрь – идеальный период для начала масштабных омолаживающих и оздоравливающих аппаратных процедур.
Одним из популярных вариантов осеннего преображения является лазерная шлифовка при помощи СО2 лазера. Данная процедура высокоэффективна для тех, кто хочет выровнять кожу, например, при постакне рубцах и возрастных изменениях. Но, к сожалению, она имеет очень длительный период реабилитации, причем такой, что многие даже не могут вести социально активный образ жизни из-за непривлекательного вида. Поэтому более оптимальным считается фракционный фототермолиз, когда лазер воздействует точечно, оставляя возможность на интенсивную биорегенерацию, за счет соседних микрозон, которые не были подвержены термическому воздействию.
Лучше всего при возрастных изменениях и при рубцах постакне подходит тоже фракционный, но уже не лазерный, а радиоволновой метод.
Суть этой технологии заключается в том, что микроиглы вводятся в кожу, и по ним проходит радиоволна, способствующая формированию коагуляционных микроканалов. Основное термическое воздействие расположено на конце иглы, в подкожных слоях, именно здесь формируются основные процессы, направленные на омоложение.
Фото: freepik.com
В результате лазерного фракционного фототермолиза доминирующее термовоздействие расположено на поверхности кожи, а остаточное тепло –ниже. С точки зрения грамотного подхода к процессу биомоделирования и восстановления лучше выбирать радиоволновой метод. В зависимости от типа кожи и частей лица иглы погружаются на разную глубину, обычно это примерно 1,5-2,5 мм, а вокруг глаз- 0,8-1,2 мм. В результате термовоздействия, когда на кончике иглы формируется температура 55-60 С, запускаются регенерационные процедуры.
К тому же реабилитация после RF-микроигольчатого воздействия составляет 6-10 часов, и допускается сочетание с другими косметологическими способами получения ровной, гладкой и молодой кожи. Но не все аппараты идеально справляются с вопросом физиологического омоложения. Лучше, чтобы иглы были неизолированные, потому что в этом случае возникает нагрев кожи на всем ее протяжении, и происходит создание множественных коагуляционных каналов с естественными зонами биостимулирования. Такие аппараты как Scarlet идеально подходят к задаче физиологической регенерации и омоложения. К тому же эту методику можно совмещать почти с любым методом, инъекционным или аппаратным.
Фото: freepik.com
Осенью, наконец-то, можно начать те процедуры, которые направлены на удаление сосудов, новообразований (папилломы, кератомы), и другие манипуляции, которые создают повреждающее действие на поверхностные слои. В таких ситуациях врач-косметолог может работать с различными аппаратами, основанными на гипертермическом воздействии: электрокоагуляция, радиоволновая или лазерная деструкция. Все зависит от того, что именно планируется удалить.
Очень многие представительницы слабого пола страдают от гиперпигментированных пятен на лице. И активная работа по их осветлению как раз начинается после лета, когда ультрафиолетовое повреждение уже минимизировано. Причем, часто врач создает множественную программу, которая сочетает в себе несколько методов и этапов.
Во-первых, благодаря инъекционным осветляющим препаратам создается подавление процессов меланогенеза, то есть уменьшение пигментообразования.
Во-вторых, необходимо деструктировать поверхностные пигментированные слои при помощи СО2 лазера или пилингов.
И, в-третьих, разрушение глубоко расположенного меланина при помощи уже других видов лазеров (пикосекундные, неодимовые) или источников интенсивного импульсного света (IPL-технологии: М22, BBL).
Выбор идеальной омолаживающей или лечебной аппаратной программы строго индивидуален и требует комплексного подхода для создания высокой степени эффективности. Зачастую данная косметологическая работа многоэтапная и начать этот комплекс процедур стоит именно осенью.
Фото: freepik