Full Face: как правильно сочетать осенью аппаратные процедуры для лица между собой

Летом многие процедуры не имеют рекомендательного характера, например, лазерные методики омоложения и IPL-терапия. К тому же летом всегда значительно сокращается врачебный прием косметологических пациентов из-за множества вариантов развлекательного времяпровождения: дача, море, пляж и прочие форматы отдыха на природе. Поэтому, октябрь-ноябрь – идеальный период для начала масштабных омолаживающих и оздоравливающих аппаратных процедур.

Одним из популярных вариантов осеннего преображения является лазерная шлифовка при помощи СО2 лазера. Данная процедура высокоэффективна для тех, кто хочет выровнять кожу, например, при постакне рубцах и возрастных изменениях. Но, к сожалению, она имеет очень длительный период реабилитации, причем такой, что многие даже не могут вести социально активный образ жизни из-за непривлекательного вида. Поэтому более оптимальным считается фракционный фототермолиз, когда лазер воздействует точечно, оставляя возможность на интенсивную биорегенерацию, за счет соседних микрозон, которые не были подвержены термическому воздействию.