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Сюткин, Гир, Ширвиндт и другие известные отцы, у которых родились дети в зрелом возрасте

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Валерий Сюткин

Фото: Instagram Валерия Сюткина

Существует мнение, что многие мужчины не готовы к отцовству до тридцати, а то и до сорока лет. У этих знаменитостей родились дети, когда они разменяли пятый десяток и стали особенно трогательными и заботливыми папами, готовыми посвящать малышам как можно больше времени.

Валерий Сюткин, 62 года

Фото: Globallookpress / Anatoly Lomohov

В начале августа 62-летний Валерий Сюткин удивил многих поклонников, став отцом в четвертый раз. В одной из московских клиник супруга певца родила сына. От первого брака у Сюткина есть дочь Елена, от второго — сын Максим. Виола Сюткина стала третьей супругой певца, в 1996 году у пары родилась дочь Виолетта.

Ричард Гир, 70 лет

Фото: Globallookpress / Imagespace

У известного голливудского актера Ричарда Гира и его 37-летней супруги Алехандры Сильвы родился второй общий ребенок — снова мальчик. Жена актера забеременела всего через несколько месяцев после появления сына Алехандро, который родился в феврале 2019 года.

Михаил Ширвидт, 61 год

Фото: Starface

У 61-летнего Михаила Ширвиндта этой весной родились сын и внуки-близнецы. В июле 2019 года Михаил Ширвиндт подал на развод со второй женой Татьяной Морозовой после 30 лет брака. Как позже выяснилось, неспроста: вскоре он женился на новой молодой избраннице, подарившей ему наследника.

Джуд Лоу, 47 лет

Фото: Globallookpress / Andrew Parsons

Новости о том, что женившийся год назад актер и его избранница Филиппа Коэн ждут ребенка, появились в мае. Однако сообщений о рождении первенца пара не делала. Несколько бульварных изданий сообщили на днях о том, что британский актер Джуд Лоу стал отцом в шестой раз. Поводом послужили снимки папарацци, опубликованные сайтом Daily Mail. Фотографы запечатлели 47-летнюю звезду сериала «Молодой папа» и его 33-летнюю избранницу Филиппу Коэн на совместной прогулке по Лондону. Оба давно не выбирались в город. И, возможно, причина этого кроется в состоянии здоровья супруги актера — ее постройневшая фигура не оставляет сомнений в том, что она больше не беременна.

Робби Уильямс, 46 лет

Фото: Globallookpress / Ursula Düren

Робби Уильямс стал отцом в четвертый раз в начале года. Суррогатная мама родила певцу и его супруге Айде Филд сына, которого назвали Бо Бенедикт Энтони Уильямс.

Алексей Потехин, 48 лет

Фото: Instagram Алексея Потехина

Экс-солист «Руки вверх» Алексей Потехин снова стал отцом и показал фото с красавицей-женой и ребенком в мае. Судя по цвету конверта и нежному кружеву на нем, поклонники поняли, что у пары родилась девочка.

Илон Маск, 49 лет

Фото: Globallookpress / Kristin Callahan

Основатель SpaceX, бизнесмен Илон Маск стал отцом в шестой раз. Его избранница, канадская певица Граймс родила сына.

Джулиан Ассанж, 49 лет

Фото: Globallookpress / Tolga Akmen

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж тайно стал отцом двоих детей во время нахождения в дипломатическом убежище. О рождении сыновей Габриэля и Макса сообщила британская газета Mail On Sunday со ссылкой на невесту журналиста, 37-летнюю Стеллу Моррис.

Оскар Кучера, 46 лет

Фото: Starface

Телеведущий Оскар Кучера прошлым летом стал отцом в пятый раз. Фото с радостной новостью он разместил в Instagram. «Мальчик!», — написал счастливый отец. Это уже четвертый ребенок в семье Кучеры и его третьей жены Юлии.

Квентин Тарантино, 57 лет

Фото: Globallookpress / Boesl

В начале года режиссер Квентин Тарантино впервые стал отцом. 36-летняя супруга мэтра, модель и певица Даниэла Пик родила сына в одной из клиник Израиля.

Борис Джонсон, 56 лет

Фото: DPA

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал отцом в шестой раз. 32-летняя возлюбленная британского политика Бориса Джонсона Кэрри Саймондс родила сына.

Владимир Кристовский, 44 года

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Владимир Кристовский стал отцом в шестой раз и показал нежное фото с младенцем в начале апреля. «Привет всем!!! У нас снова праздник))) У нас прибавление!!! В 15.09 по Москве. Девочка... У меня пятая по счету)) Назвали Тея) А всего значит 6 детей теперь у меня! Кто бы мне сказал... не поверил бы не за что», — написал новоиспеченный отец под нежными фотографиями с новорожденной.

Венсан Кассель, 53 года

Фото: Eastnews

Венсан Кассель стал отцом в третий раз и рассказал об этом в Instagram: его 22-летняя жена Тина Кунаки родила дочь. У Венсана также растут две дочери, родившиеся в браке с Моникой Беллуччи — 14-летняя Дэва и 8-летняя Леони.

Константин Хабенский, 48 лет

Фото: Instagram Ольги Литвиновой

В семье Константина Хабенского и Ольги Литвиновой в начале прошлого года произошло радостное событие — у них родилась вторая дочь. У Хабенского, ставшего многодетным отцом, также подрастает 12-летний сын Иван от первого брака.

Гордон Рамзи, 53 года

Фото: DPA

Один из самых известных шеф-поваров мира Гордон Рамзи стал отцом в пятый раз и показал трогательные фото жены и новорожденного сына. «После трех BAFTA и одного EMMY... наконец мы выиграли Оскар. Пожалуйста, знакомьтесь: Оскар Джеймс Рамзи, он приземлился в 12:58 сегодня и ему не терпится пообедать», — написал счастливый отец в своем Instagram.

Крис Нот, 65 лет

Фото: Getty

«Мужчина мечты Кэрри Брэдшоу» Крис Нот, сыгравший одну из главных ролей в популярном сериале «Секс в большом городе», стал отцом во второй раз и показал нежное фото сына. С будущей супругой, 38-летней Тарой Уилсон, которая стала матерью двух его сыновей, он познакомился в 2004 году, когда она работала официанткой в его нью-йоркском баре. После того, как у них завязался роман, Нот помог любимой начать карьеру в кино.

Фото: Instagram, getty, globallookpress, eastnews, starface, dpa, Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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