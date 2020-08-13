Сюткин, Гир, Ширвиндт и другие известные отцы, у которых родились дети в зрелом возрасте
Фото: Instagram Валерия Сюткина
Валерий Сюткин, 62 года
Фото: Globallookpress / Anatoly Lomohov
В начале августа 62-летний Валерий Сюткин удивил многих поклонников, став отцом в четвертый раз. В одной из московских клиник супруга певца родила сына. От первого брака у Сюткина есть дочь Елена, от второго — сын Максим. Виола Сюткина стала третьей супругой певца, в 1996 году у пары родилась дочь Виолетта.
Ричард Гир, 70 лет
Фото: Globallookpress / Imagespace
У известного голливудского актера Ричарда Гира и его 37-летней супруги Алехандры Сильвы родился второй общий ребенок — снова мальчик. Жена актера забеременела всего через несколько месяцев после появления сына Алехандро, который родился в феврале 2019 года.
Михаил Ширвидт, 61 год
Фото: Starface
У 61-летнего Михаила Ширвиндта этой весной родились сын и внуки-близнецы. В июле 2019 года Михаил Ширвиндт подал на развод со второй женой Татьяной Морозовой после 30 лет брака. Как позже выяснилось, неспроста: вскоре он женился на новой молодой избраннице, подарившей ему наследника.
Джуд Лоу, 47 лет
Фото: Globallookpress / Andrew Parsons
Новости о том, что женившийся год назад актер и его избранница Филиппа Коэн ждут ребенка, появились в мае. Однако сообщений о рождении первенца пара не делала. Несколько бульварных изданий сообщили на днях о том, что британский актер Джуд Лоу стал отцом в шестой раз. Поводом послужили снимки папарацци, опубликованные сайтом Daily Mail. Фотографы запечатлели 47-летнюю звезду сериала «Молодой папа» и его 33-летнюю избранницу Филиппу Коэн на совместной прогулке по Лондону. Оба давно не выбирались в город. И, возможно, причина этого кроется в состоянии здоровья супруги актера — ее постройневшая фигура не оставляет сомнений в том, что она больше не беременна.
Робби Уильямс, 46 лет
Фото: Globallookpress / Ursula Düren
Робби Уильямс стал отцом в четвертый раз в начале года. Суррогатная мама родила певцу и его супруге Айде Филд сына, которого назвали Бо Бенедикт Энтони Уильямс.
Алексей Потехин, 48 лет
Фото: Instagram Алексея Потехина
Экс-солист «Руки вверх» Алексей Потехин снова стал отцом и показал фото с красавицей-женой и ребенком в мае. Судя по цвету конверта и нежному кружеву на нем, поклонники поняли, что у пары родилась девочка.
Илон Маск, 49 лет
Фото: Globallookpress / Kristin Callahan
Основатель SpaceX, бизнесмен Илон Маск стал отцом в шестой раз. Его избранница, канадская певица Граймс родила сына.
Джулиан Ассанж, 49 лет
Фото: Globallookpress / Tolga Akmen
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж тайно стал отцом двоих детей во время нахождения в дипломатическом убежище. О рождении сыновей Габриэля и Макса сообщила британская газета Mail On Sunday со ссылкой на невесту журналиста, 37-летнюю Стеллу Моррис.
Оскар Кучера, 46 лет
Фото: Starface
Телеведущий Оскар Кучера прошлым летом стал отцом в пятый раз. Фото с радостной новостью он разместил в Instagram. «Мальчик!», — написал счастливый отец. Это уже четвертый ребенок в семье Кучеры и его третьей жены Юлии.
Квентин Тарантино, 57 лет
Фото: Globallookpress / Boesl
В начале года режиссер Квентин Тарантино впервые стал отцом. 36-летняя супруга мэтра, модель и певица Даниэла Пик родила сына в одной из клиник Израиля.
Борис Джонсон, 56 лет
Фото: DPA
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал отцом в шестой раз. 32-летняя возлюбленная британского политика Бориса Джонсона Кэрри Саймондс родила сына.
Владимир Кристовский, 44 года
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Владимир Кристовский стал отцом в шестой раз и показал нежное фото с младенцем в начале апреля. «Привет всем!!! У нас снова праздник))) У нас прибавление!!! В 15.09 по Москве. Девочка... У меня пятая по счету)) Назвали Тея) А всего значит 6 детей теперь у меня! Кто бы мне сказал... не поверил бы не за что», — написал новоиспеченный отец под нежными фотографиями с новорожденной.
Венсан Кассель, 53 года
Фото: Eastnews
Венсан Кассель стал отцом в третий раз и рассказал об этом в Instagram: его 22-летняя жена Тина Кунаки родила дочь. У Венсана также растут две дочери, родившиеся в браке с Моникой Беллуччи — 14-летняя Дэва и 8-летняя Леони.
Константин Хабенский, 48 лет
Фото: Instagram Ольги Литвиновой
В семье Константина Хабенского и Ольги Литвиновой в начале прошлого года произошло радостное событие — у них родилась вторая дочь. У Хабенского, ставшего многодетным отцом, также подрастает 12-летний сын Иван от первого брака.
Гордон Рамзи, 53 года
Фото: DPA
Один из самых известных шеф-поваров мира Гордон Рамзи стал отцом в пятый раз и показал трогательные фото жены и новорожденного сына. «После трех BAFTA и одного EMMY... наконец мы выиграли Оскар. Пожалуйста, знакомьтесь: Оскар Джеймс Рамзи, он приземлился в 12:58 сегодня и ему не терпится пообедать», — написал счастливый отец в своем Instagram.
Крис Нот, 65 лет
Фото: Getty
«Мужчина мечты Кэрри Брэдшоу» Крис Нот, сыгравший одну из главных ролей в популярном сериале «Секс в большом городе», стал отцом во второй раз и показал нежное фото сына. С будущей супругой, 38-летней Тарой Уилсон, которая стала матерью двух его сыновей, он познакомился в 2004 году, когда она работала официанткой в его нью-йоркском баре. После того, как у них завязался роман, Нот помог любимой начать карьеру в кино.
Фото: Instagram, getty, globallookpress, eastnews, starface, dpa, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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