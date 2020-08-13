Сюткин, Гир, Ширвиндт и другие известные отцы, у которых родились дети в зрелом возрасте

Новости о том, что женившийся год назад актер и его избранница Филиппа Коэн ждут ребенка, появились в мае. Однако сообщений о рождении первенца пара не делала. Несколько бульварных изданий сообщили на днях о том, что британский актер Джуд Лоу стал отцом в шестой раз. Поводом послужили снимки папарацци, опубликованные сайтом Daily Mail. Фотографы запечатлели 47-летнюю звезду сериала «Молодой папа» и его 33-летнюю избранницу Филиппу Коэн на совместной прогулке по Лондону. Оба давно не выбирались в город. И, возможно, причина этого кроется в состоянии здоровья супруги актера — ее постройневшая фигура не оставляет сомнений в том, что она больше не беременна.

Робби Уильямс, 46 лет