В среду, 19 февраля, Крис Нот, сыгравший мужчину мечты Кэрри Брэдшоу в «Сексе в большом городе», сообщил о своем отцовстве.«Наш второй сын Китс спустился к нам прямо с небес. Таким чудом можно наслаждаться вечно», — написал он в Instagram, опубликовав нежное фото новорожденного мальчика. С будущей супругой, 38-летней Тарой Уилсон, которая стала матерью двух его сыновей, Крис Нот познакомился в 2004 году, когда она работала официанткой в его нью-йоркском баре Cutting Room. После того, как у них завязался роман, Нот помог любимой начать карьеру в кино. Тара сыграла в пяти картинах. Их первенец Орион родился в 2008 году, помолвка состоялась в 2009 году, а поженились Крис и Тара только в 2012-м. Фото: globallookpress, instagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!