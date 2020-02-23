22 февраля из Израиля пришла радостная новость. 56-летний режиссер Квентин Тарантино впервые стал отцом. 36-летняя супруга мэтра, модель и певица Даниэла Пик родила сына в одной из клиник Израиля, сообщают СМИ со ссылкой на портал «Вести Израиль». Издание отмечает, что ранее режиссер в интервью одному из местных изданий рассказывал, как протекает беременность его избранницы: «Даниэла дома, и это замечательно. Мы ждем ребенка, супруга на седьмом небе от счастья. А я счастлив только от одного взгляда на нее. Днем я в кабинете, пишу книгу, Даниэла готовит обед. Потом мы вместе кушаем. Вечером ужинаем, потом смотрим что-то или еще чем-то занимаемся. Потом идем спать. Иногда я возвращаюсь в кабинет, немного пишу и иду в спальню к супруге. Знаете, я живу обычной жизнью, которой у меня никогда не было. Такой обычной и настоящей жизнью. И я счастлив». Напомним, Квентин Тарантино и Даниэла Пик познакомились в 2009 году на одном из мероприятий в рамках промокампании фильма «Бесславные ублюдки», однако роман между знаменитостями разгорелся спустя семь лет после знакомства. В ноябре 2018 года режиссер и модель сыграли свадьбу, а в августе 2019 года стало известно о грядущем пополнении в семействе.Поздравляем новоиспеченных родителей! Хотите узнать, насколько идеально вы подходите друг другу с партнером? Воспользуйтесь специальным сервисом совместимости имен passion.ru! Просто выберите нужное имя из списка и нажмите кнопку.Фото: GloballookpressВидео: YouTubeПодписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!