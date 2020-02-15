14 февраля в семье известного певца Робби Уильямса и его супруги Айды Филд произошло радостное событие — пара стала родителями в четвертый раз. Суррогатная мама родила супругам сына, которого назвали Бо Бенедикт Энтони Уильямс. Айда сообщила поклонникам о пополнении в семье и показала необычное фото с новорожденным: «В этот День святого Валентина мы хотели бы отпраздновать любовь самым удивительным образом ... Бо Бенедикт Энтони Уильямс. Как и в случае с Коко, он биологически наш, но рожден благодаря нашей невероятной суррогатной маме. Мы так счастливы, что наш здоровый сын благополучно находится в наших руках, и мы официально воссоединились как семья». Напомним, Робби Уильямс и Айда Филд познакомились в 2006 году. Спустя четыре года пара сыграла свадьбу. Теодора Роуз Уильямс, старшая дочь певца и актрисы, родилась в 2012 году, в 2014 году на свет появился сын Чарлтон Валентин. О рождении Колетт стало известно в сентябре 2018 года. Робби и Айда поддерживают теплые отношения с суррогатной матерью, выносившей им младших детей, о которой известно, что она вместе с четой Уильямс праздновала первый день рождения Колетт. Фото: Instagram, GloballookpressВидео: InstagramПодписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!