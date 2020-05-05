Илон Маск стал отцом в шестой раз и показал фото новорожденного малыша
Фото: Twitter Илона Маска
5 мая основатель SpaceX, бизнесмен Илон Маск и его избранница, канадская певица Граймс стали родителями. О рождении шестого ребенка 48-летний предприниматель рассказал в своем Twitter: «Малыш и мама чувствуют себя хорошо». А позднее показал первое фото новорожденного сына.
May 5, 2020
Напомним, о беременности 32-летней Клэр Элис Буше (настоящее имя Граймс — прим.ред.) стало известно в начале 2020 года, когда артистка поделилась в соцсети смелыми кадрами, на которых продемонстрировала округлившийся живот. Новорожденный малыш стал первенцем для эпатажной артистки. В свою очередь, первая супруга Илона Маска Жюстин Уилсон родила ему шестерых детей, старший из которых умер вскоре после рождения.
Фото: Instagram, Globallookpress, Getty Images
Видео: YouTube
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