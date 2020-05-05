Илон Маск стал отцом в шестой раз и показал фото новорожденного малыша

Напомним, о беременности 32-летней Клэр Элис Буше (настоящее имя Граймс — прим.ред.) стало известно в начале 2020 года, когда артистка поделилась в соцсети смелыми кадрами, на которых продемонстрировала округлившийся живот. Новорожденный малыш стал первенцем для эпатажной артистки. В свою очередь, первая супруга Илона Маска Жюстин Уилсон родила ему шестерых детей, старший из которых умер вскоре после рождения.