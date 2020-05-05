passion.ru

Илон Маск стал отцом в шестой раз и показал фото новорожденного малыша

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 12

Илон Маск с новорожденным сыном

Фото: Twitter Илона Маска

32-летняя возлюбленная бизнесмена родила сына

5 мая основатель SpaceX, бизнесмен Илон Маск и его избранница, канадская певица Граймс стали родителями. О рождении шестого ребенка 48-летний предприниматель рассказал в своем Twitter: «Малыш и мама чувствуют себя хорошо». А позднее показал первое фото новорожденного сына.

Напомним, о беременности 32-летней Клэр Элис Буше (настоящее имя Граймс — прим.ред.) стало известно в начале 2020 года, когда артистка поделилась в соцсети смелыми кадрами, на которых продемонстрировала округлившийся живот. Новорожденный малыш стал первенцем для эпатажной артистки. В свою очередь, первая супруга Илона Маска Жюстин Уилсон родила ему шестерых детей, старший из которых умер вскоре после рождения.

Фото: Instagram, Globallookpress, Getty Images

Видео: YouTube

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Останови меня!