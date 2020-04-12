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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж тайно стал отцом двоих детей во время нахождения в дипломатическом убежище

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Джулиан Ассанж

Фото: ap2/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Невеста скандально известного журналиста сообщила о рождении детей.

Ровно год назад, 11 апреля 2019 года, в Лондоне был задержан основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж, проведший семь лет в посольстве Эквадора в Великобритании, где попросил политического убежища после обвинений в в сексуальных домогательствах, которые считает сфабрикованными из-за своей деятельности.

А сегодня стало известно, что за время, проведенное в дипломатическом убежище, Ассанж дважды стал отцом. О рождении сыновей Габриэля и Макса сообщает британская газета Mail On Sunday со ссылкой на невесту журналиста, 37-летнюю Стеллу Моррис.

В настоящее время Джулиан Ассанж находится в лондонской тюрьме строго режима Белмарш, где зафиксировано несколько случаев заражения COVID-19, один из которых стал летальным. Юрист Стелла Моррис призывает суд отпустить журналиста по состоянию здоровья: «Слабое физическое здоровье Джулиана ставит его в очень серьезную опасность, как и многих других уязвимых людей, и я не думаю, что он сможет пережить заболевание коронавирусом».

Джулиан Ассанж

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Отношения Стеллы и Джулиана начались пять лет назад, когда юрист навещала журналиста, чтобы принять участие в судебном процессе по прекращению его экстрадиции в Швецию. Как рассказала Стелла Моррис, Ассанж по видеосвязи присутствовал во время рождения сыновей. Крестными малышей являются герцогиня Бофорт, бывшая актриса Трейси Уорд и британский рэпер M.I.A. Кроме того, пара намеревается узаконить отношения в тюрьме, если Джулиана не освободят.

Фото: Globallookpress

Видео: YouTube/СЕГОДНЯ

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