Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж тайно стал отцом двоих детей во время нахождения в дипломатическом убежище

А сегодня стало известно, что за время, проведенное в дипломатическом убежище, Ассанж дважды стал отцом. О рождении сыновей Габриэля и Макса сообщает британская газета Mail On Sunday со ссылкой на невесту журналиста, 37-летнюю Стеллу Моррис.

В настоящее время Джулиан Ассанж находится в лондонской тюрьме строго режима Белмарш, где зафиксировано несколько случаев заражения COVID-19, один из которых стал летальным. Юрист Стелла Моррис призывает суд отпустить журналиста по состоянию здоровья: «Слабое физическое здоровье Джулиана ставит его в очень серьезную опасность, как и многих других уязвимых людей, и я не думаю, что он сможет пережить заболевание коронавирусом».