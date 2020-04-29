55-летний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал отцом в шестой раз

Напомним, в конце апреля британские СМИ сообщили, что 55-летний Борис Джонсон и его 31-летняя возлюбленная Кэрри Саймондс обручились и ждут ребенка. О своем интересном положении избранница британского премьер-министра рассказала в Instagram: «Я бы не стала публиковать подобные вещи здесь, но захотела, чтобы мои друзья узнали о моей беременности от меня». Кроме того, Кэрри отметила, что помолвка состоялась в прошлом году.

Борис Джонсон был женат дважды. Первой супругой политика была Аллегра Мостин-Оуэн, с которой он развелся в 1993 году спустя шесть лет брака. В том же году Джонсон женился на Марине Уилер, которая родила ему двух дочерей и двух сыновей. В 2018 году пара инициировала бракоразводный процесс. По слухам, у Бориса есть внебрачная дочь от искусствоведа Хелен Макинтайр. При этом политик отказывается называть точное количество своих детей.

К слову, в марте Джонсон сдал положительный тест на коронавирус. В середине апреля стало известно, что премьер-министр Великобритании полностью вылечился.