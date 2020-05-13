У 61-летнего Михаила Ширвиндта родились сын и внуки-близнецы

В июле 2019 года Михаил Ширвиндт подал на развод со второй женой Татьяной Морозовой после 30 лет брака. Как позже выяснилось, неспроста: вскоре он женился на новой молодой избраннице, а теперь они стали родителями, сообщает «МК».

О пополнении в семье рассказал народный артист Александр Ширвиндт. Он пояснил, что его 61-летний сын Михаил одновременно стал молодым отцом и еще дедом внуков-близнецов.

Александр Ширвиндт находится в самоизоляции на любимой даче. Ему уже привозили показать маленьких правнуков. «Смотрел в маске издалека, — пояснил Александр Анатольевич. — Один маленький, а второй здоровый такой».

Он добавил, что новорожденного внука пока не видел: «Они еще в роддоме. Сыночка Миши еще даже никак не назвали. Получается, что Михаил родил сына, и у него одновременно появились еще два внука, которых родила моя любимая внучка Саша».

Кстати, у молодого отца Михаила Ширвиндта есть еще 39-летний сын Андрей от первого брака и три внучки от него — 18-летняя Анастасия, 9-летняя Элла и 2-летняя Ирина.