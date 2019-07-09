Сын: Оскар Кучера стал отцом в пятый раз

На днях Оскар Кучера высказался о многодетных семьях. Он сказал, что хорошо иметь много детей. Но только тогда, когда можешь себе позволить. «Мало только родить, важно еще вырастить и обеспечить», - сказал Кучера. При этом телеведущий призвал не бояться иметь большую семью.

Напомним, у Оскара есть старший сын от второй жены.