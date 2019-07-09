Сын: Оскар Кучера стал отцом в пятый раз

44-летний телеведущий Оскар Кучера стал отцом в пятый раз. Это уже четвертый ребенок в семье Кучеры и его третьей жены Юлии.
Фото с радостной новостью Оскар разместил в Instagram. «Мальчик!», - написал счастливый отец.
Фото: Instagram
Утром 9 июля Оскар разместил фото Юлии в роддоме.
С рождением малыша Оскара и Юлию первой поздравила коллега Кучеры по программе «Звезды сошлись» Лера Кудрявцева. «Ураааа !!!!! Оскарина поздравляю от всей души !!!! Ух блин , Юляшу поцелуй за меня», - написала телеведущая.
«Урааааааа. Всех благ сыну», - поздравил Денис Клявер.
«Поздравляем!!!! Здоровья и счастья!!!», - написала Саша Савельева.
«Поздравляю!!!! Долгой, счастливой, наполненной жизни всей семье!!!», - пожелал Алексей Чумаков.
Подписчики Оскара также присоединились к поздравлениям семьи с пополнением.
На днях Оскар Кучера высказался о многодетных семьях. Он сказал, что хорошо иметь много детей. Но только тогда, когда можешь себе позволить. «Мало только родить, важно еще вырастить и обеспечить», - сказал Кучера. При этом телеведущий призвал не бояться иметь большую семью.
Напомним, у Оскара есть старший сын от второй жены.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram
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