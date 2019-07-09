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Сын: Оскар Кучера стал отцом в пятый раз

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Юлия Кучера родила четвертого ребенка

Фото: Instagram
Артист сам сообщил о радостном событии.

44-летний телеведущий Оскар Кучера стал отцом в пятый раз. Это уже четвертый ребенок в семье Кучеры и его третьей жены Юлии.

Фото с радостной новостью Оскар разместил в Instagram. «Мальчик!», - написал счастливый отец.

Оскар Кучера с биркой

Фото: Instagram

Утром 9 июля Оскар разместил фото Юлии в роддоме.

С рождением малыша Оскара и Юлию первой поздравила коллега Кучеры по программе «Звезды сошлись» Лера Кудрявцева. «Ураааа !!!!! Оскарина поздравляю от всей души !!!! Ух блин , Юляшу поцелуй за меня», - написала телеведущая.

«Урааааааа. Всех благ сыну», - поздравил Денис Клявер.

«Поздравляем!!!! Здоровья и счастья!!!», - написала Саша Савельева.

«Поздравляю!!!! Долгой, счастливой, наполненной жизни всей семье!!!», - пожелал Алексей Чумаков.

Подписчики Оскара также присоединились к поздравлениям семьи с пополнением.

На днях Оскар Кучера высказался о многодетных семьях. Он сказал, что хорошо иметь много детей. Но только тогда, когда можешь себе позволить. «Мало только родить, важно еще вырастить и обеспечить», - сказал Кучера. При этом телеведущий призвал не бояться иметь большую семью.

Напомним, у Оскара есть старший сын от второй жены.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram

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