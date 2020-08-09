62-летний Валерий Сюткин стал отцом в четвертый раз

В семье Валерия и Виолы Сюткиных пополнение — в одной из элитных московских клиник жена главного стиляги отечественной эстрады родила сына, сообщает StarHit. Супруги тщательно скрывали грядущее пополнение в семействе – а в блоге публиковались только те кадры, на которых не видно живота будущей мамы. Источник из окружения Валерия Сюткина рассказал журналу, что беременность Виолы протекала хорошо: «Валера и так был всегда внимательным мужем, но какой заботой он окружил Виолу в период беременности – это надо видеть! Пылинки сдувал!».