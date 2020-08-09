62-летний Валерий Сюткин стал отцом в четвертый раз
Фото: Instagram/@syutkin_valery
В семье Валерия и Виолы Сюткиных пополнение — в одной из элитных московских клиник жена главного стиляги отечественной эстрады родила сына, сообщает StarHit. Супруги тщательно скрывали грядущее пополнение в семействе – а в блоге публиковались только те кадры, на которых не видно живота будущей мамы. Источник из окружения Валерия Сюткина рассказал журналу, что беременность Виолы протекала хорошо: «Валера и так был всегда внимательным мужем, но какой заботой он окружил Виолу в период беременности – это надо видеть! Пылинки сдувал!».
Новорожденный малыш стал четвертым ребенком для Валерия Сюткина. От первого брака у певца есть дочь Елена, от второго — сын Максим. Виола Сюткина стала третьей супругой певца, в 1996 году у пары родилась дочь Виолетта.
Редакция Passion.ru поздравляет Валерия и Виолу Сюткиных!
Фото: Instagram/@syutkin_valery, @violaviva
Видео: YouTube
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