70-летний Ричард Гир стал отцом в третий раз

О том, что молодая жена Ричарда Гира подарит ему еще одного ребенка, стало известно в ноябре прошлого года. Жена актера забеременела всего через несколько месяцев после появления сына Алехандро, который родился в феврале 2019 года. Напомним, что Ричард Гир женился на публицистке Алехандре Сильве в апреле 2018 года после трехлетнего романа. Алехандра и Ричард поддержали друг друга после разводов. Актер несколько лет назад расстался с актрисой и моделью Кэри Лоуэлл, с которой у Гира есть 20-летний сын Гомер. У Алехандры подрастает 7-летний сын Альберт от горного магната Роберта Говинда.