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70-летний Ричард Гир стал отцом в третий раз

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Ричард Гир и Алехандра Сильва

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

У известного голливудского актера Ричарда Гира и его 37-летней супруги Алехандры Сильвы родился второй общий ребенок.

Радостную новость о пополнении в семействе известных супругов сообщило испанское издание HOLA!. Уже известно, что у Ричарда Гира и Алехандры Сильвы родился второй общий сын, имя которого пока не раскрывается. Сейчас они находятся в самоизоляции на своем ранчо Pound Ridge неподалеку от Нью-Йорка.

О том, что молодая жена Ричарда Гира подарит ему еще одного ребенка, стало известно в ноябре прошлого года. Жена актера забеременела всего через несколько месяцев после появления сына Алехандро, который родился в феврале 2019 года. Напомним, что Ричард Гир женился на публицистке Алехандре Сильве в апреле 2018 года после трехлетнего романа. Алехандра и Ричард поддержали друг друга после разводов. Актер несколько лет назад расстался с актрисой и моделью Кэри Лоуэлл, с которой у Гира есть 20-летний сын Гомер. У Алехандры подрастает 7-летний сын Альберт от горного магната Роберта Говинда.

Фото: Instagram, globallookpress

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