52-летний Гордон Рамзи стал отцом в пятый раз и показал трогательные фото жены и новорожденного сына

В минувший четверг 52-летний Гордон Рамзи и его 44-летняя жена Тана стали родителями в пятый раз.

«После трех BAFTA и одного EMMY... наконец мы выиграли Оскар. Пожалуйста, знакомьтесь: Оскар Джеймс Рамзи, он приземлился в 12:58 сегодня и ему не терпится пообедать», — написал счастливый отец в своем Instagram и показал трогательные семейные фотографии.