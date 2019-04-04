52-летний Гордон Рамзи стал отцом в пятый раз и показал трогательные фото жены и новорожденного сына

В минувший четверг 52-летний Гордон Рамзи и его 44-летняя жена Тана стали родителями в пятый раз.
«После трех BAFTA и одного EMMY... наконец мы выиграли Оскар. Пожалуйста, знакомьтесь: Оскар Джеймс Рамзи, он приземлился в 12:58 сегодня и ему не терпится пообедать», — написал счастливый отец в своем Instagram и показал трогательные семейные фотографии.
У одного из самых известных шеф-поваров мира уже есть четверо взрослых детей: 21-летняя Меган, 17-летняя Матильда, 19-летние Джек и Холли. Известно, что Гордон и Тара уже пытались обзавестись малышом в 2016 году, но эта попытка оказалась неудачной: на шестом месяце беременности женщина потеряла ребенка.
Эту свою беременность женщина долго держала в секрете.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram, globallookpress