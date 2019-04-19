«Амазонка родилась»: 52-летний Венсан Кассель стал отцом и рассказал об этом в Instagram

Несколько часов назад в блоге Венсана Касселя появилось трогательное сообщение: он стал многодетным отцом. Тина Кунаки родила девочку, которую назвали Амазони — в честь Амазонки.
По всей видимости, роды прошли быстро: последнее обновление в блоге модели вышло за 9 часов до этого.
Малышка стала первым общим ребенком для пары и первенцем — для Тины. У Венсана растут две дочери, родившиеся в браке с Моникой Беллуччи — 14-летняя Дэва и 8-летняя Леони.
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram