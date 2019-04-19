«Амазонка родилась»: 52-летний Венсан Кассель стал отцом и рассказал об этом в Instagram

По всей видимости, роды прошли быстро: последнее обновление в блоге модели вышло за 9 часов до этого.

Малышка стала первым общим ребенком для пары и первенцем — для Тины. У Венсана растут две дочери, родившиеся в браке с Моникой Беллуччи — 14-летняя Дэва и 8-летняя Леони.