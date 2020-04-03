44-летний Владимир Кристовский стал отцом в шестой раз и показал нежное фото с младенцем

«Привет всем!!! У нас снова праздник))) У нас прибавление!!! В 15.09 по Москве. Девочка... У меня пятая по счету)) Назвали Тея) А всего значит 6 детей теперь у меня! Кто бы мне сказал... не поверил бы не за что», — написал новоиспеченный отец под нежными фотографиями с новорожденной.