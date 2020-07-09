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Муцениеце с Прилучным, Асмус с Харламовым и другие знаменитости, болезненно расставшиеся с супругами

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Агата Муцениеце и Павел Прилучный

Фото: Eastnews

Некоторым парам удается разойтись безболезненно или хотя бы сделать все для того, чтобы окружающие не поняли, насколько им тяжело дается расставание со второй половиной. Эти знаменитости не смогли или не захотели скрывать, что развод стал для них серьезным испытанием на прочность.

Агата Муцениеце

Фото: Starface

В феврале Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили, что разводятся после 9 лет брака. У актеров растут 6-летний сын Тимофей и 4-летняя дочь Мия. Муцениеце заявила, что Павел пил в течение нескольких дней, не переставая, выбросил ее телефон, и ей пришлось записать видео с телефона мамы. «Алкоголь затмил ему рассудок. Он поднимал на меня руку. А во время пандемии выгоняет меня и детей из дома. Завтра мы переедем в квартиру. Надеюсь, мы переживем эту ночь», — сказала Агата и добавила, что у нее нет другого оружия против экс-мужа, кроме публичности. «Я не хочу, чтобы это все опять замолчалось, чтобы опять се было, как раньше. Я хочу, чтобы все знали, какой человек Павел. Он довел детей до слез, — сказала она. — Как говорится, привет Джигану». Также актриса намекнула на то, что супруг ей изменил. В итоге Прилучный и Муцениеце решили не посвящать широкую общественность в свои семейные дрязги и заявили, что собираются мирно развестись с помощью адвокатов.

Позднее Агата намекала на то, что готова сохранить семью, если Павел пойдет ей навстречу... Актриса не скрывает, что болезненно переживает развод, который все-таки состоялся. В последнее время она публикует довольно откровенные фото и видео в Instagram, в которых демонстрирует шикарную фигуру, цитирует тексты грустных песен о любви и эмоционально говорит об отношениях с теперь уже бывшим супругом в различных интервью. Сам Павел Прилучный, похоже, совершенно не скучает по бывшей жене и проводит время в компании актрисы Мирославы Карпович, с которой ему приписывают романтические отношения.

Кристина Асмус

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Кристина Асмус объявила о разводе с Гариком Харламовым в июне. Актриса призналась, что процесс развода для нее проходит непросто с точки зрения эмоций и попросила фанатов и журналистов отнестись к ситуации с пониманием, предупредив, что комментировать ситуацию и давать интервью в ближайшее время не намерена. «8 лет в браке. К сожалению, мы тоже в тренде. Мы разводимся с Гариком. Но я хочу сразу прояснить ситуацию. Что ни фильм «Текст», ни самоизоляция, ни кто-то третий в этом не виноват. Только мы сами. И это не хайп. Упаси Господь хайпиться на этом.

Это решение не спонтанное. Оно обдумано довольно давно и сформулировано почти год назад. До того как это стало мейнстримом. Мы расстаёмся без грязи, с большим уважением друг к другу. И я сейчас переполнена благодарностью и большой человеческой любовью. Я очень надеюсь, что мы навсегда сможем сохранить тёплые дружеские отношения во благо нашей дочки. Которую мы, безусловно, будем растить вместе, как любящие родители. В любом случае это болезненный процесс и я прошу вас отнестись с пониманием к нашему решению. СМИ прошу не беспокоить, это бессмысленно. Никаких комментариев и интервью (во всяком случае пока) на эту тему не будет. Спасибо», — написала супруга резидента Comedy Club в Instagram.

Алена Гаврилова

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Эмин Агаларов объявил о разводе с Аленой Гавриловой, родившей ему дочь Афину, в середине мая. Судя по всему, для самой модели эта новость стала очень неприятной неожиданностью. «Дайте мне время прийти в себя, пожалуйста! Мне очень больно и тяжело! Спасибо за понимание», — написала теперь уже бывшая супруга музыканта и бизнесмена в Instagram, когда фолловеры и журналисты обрушились на нее с вопросами о внезапном разводе.

Пелагея

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

В декабре 2019-го Пелагея и Иван Телегин спустя три года брака объявили о разводе. Расставание с супругом тяжело дается 33-летней певице — на этом фоне у нее пропал голос. Ранее стало известно, что Пелагея вынуждена подать на алименты, поскольку ее почти бывший муж «самоустранился», не видится с дочерью и ни в чем им не помогает. Кроме того, хоккеист, судя по последним сообщениям, собирается несправедливо делить с певицей имущество, а также с удовольствием проводит время с новой избранницей. Согласитесь, женщине пережить развод в такой ситуации безболезненно довольно тяжело. «Это такая ситуация, когда тебе хочется закрыться в комнатке и не выходить, но я так не делаю. Я считаю, что это удачное время для внутренней трансформации. Мы сделали официальное заявление, и я надеялась, что на этом все, это всех успокоит. Но нет, не получилось. Я оказалась вдруг неожиданно в той точке, в которой я всегда хотела оказаться меньше всего», — призналась Пелагея в эфире шоу «Вечерний Ургант».

Милана Тюльпанова

Александр Кержаков и Милана Тюльпанова

Фото: Instagram Миланы Тюльпановой

Александр Кержаков и Милана Тюльпанова развелись и определили размер алиментов прошлой весной. В браке они состояли меньше четырех лет. Ссоры в семье начались после того, как ушел из жизни отец Миланы — Вадим Тюльпанов. Развод сопровождался скандалами и обоюдными обвинениями, которые не утихали почти год. Супруги долгое время не могли решить, с кем останется жить общий сын Артемий. В итоге суд постановил, что ребенок будет жить с матерью, а отец обязан платить алименты. «В моем случае все произошло в самый переломный момент в моей жизни. Учитывая то, как он себя повел в этот момент, я никогда не смогу его простить. У меня умер папа, через шесть дней у меня родился ребенок. А через месяц Саша ушел. Я не знаю, как можно прощать такое. Я не могу простить такое. Мне кажется, так даже животные не делают», — рассказала Милана Тюльпанова в шоу Агаты Муцениеце.

Рита Дакота

Рита Дакота и Влад Соколовский

Фото: Globallookpress / Anatoly Lomohov

Рита Дакота и Влад Соколовский были примером для многих пар, выглядели очень счастливыми и растили дочь Мию, а потом неожиданно сообщили о разводе. О том, что стало причиной такого удивившего многих решения певица, болезненно переживавшая предательство экс-супруга, очень откровенно и эмоционально рассказала в Instagram: «Мне очень сложно сейчас писать это, но во избежание лишних разговоров и сплетен в прессе, я обязана. С огромной горечью и болью в сердце сообщаю, что мы с Владом Соколовским разводимся. Всё, что казалось красивой картинкой, семьей, преданностью и любовью, оказалось таковым лишь для меня одной в нашей паре. С самого начала и до конца для меня это было по-настоящему, поэтому я ушла от мужа сразу же, как узнала о его двойной жизни.

Оказалось, что Влад изменял мне на протяжении всех наших отношений, изменял мне, когда мы женились и венчались, изменял, когда я была беременна, изменял с первых дней жизни Мии, изменял вплоть до момента, когда я узнала об этом. Это были десятки «девушек», многих из них я знаю лично, многие из них были моими «приятельницами», вхожими в мой дом. Практически все наши общие друзья, которые встречали меня из роддома, знали об этом и покрывали его, у многих из них его измены происходили прямо дома, с их согласия. Знали и некоторые члены его семьи, включая отца. Я понимаю, что это звучит как сценарий фильма ужасов, это звучит невероятно, и я никогда бы не поверила в это сама, не будь у меня железных доказательств, но, увы, это горькая и страшная правда. Мой мир никогда не будет прежним, однако мне придётся пережить это ради дочери».

Лолита Милявская

Дмитрий Иванов и Лолита Милявская

Фото: Eastnews

Лолита Милявская прошлым летом сообщила о разводе с пятым мужем. Пара прожила в браке 9 лет. Дмитрий Иванов был на 12 лет моложе своей супруги, и, как оказалось, именно он стал виновником развода. На концерте, посвященном Дню семьи, популярная певица эмоционально сказала: «У каждого свой выбор, именно на сегодняшний день... И в праздник, в день семьи, верности, любви… Меня только неделю назад послал муж. Поэтому я, может быть, и не являюсь олицетворением мне верности». Позднее Лолита обвинила экс-супруга в неверности, назвала альфонсом и заявила, что жалеет о том, что вышла за него замуж. После развода артистка решила начать жизнь с чистого листа: сильно похудела, сделала стрижку и закрутила новый роман.

Елена Степаненко

Евгений Петросян и Елена Степаненко

Фото: Eastnews

После расставания с юмористом Евгением Петросяном его коллега и супруга Елена Степаненко похудела на 40 с лишним килограмм и стала для многих неузнаваемой. Артисты развелись после 33 лет брака. Позднее стало известно, что 72-летний Петросян оставил супругу ради нового романа со своей 29-летней ассистенткой Татьяной Брухуновой. Юморист лаконично прокомментировал свой развод: «Определенный этап нашей совместной жизни завершен». Сама Елена Степаненко решила разделить имущество и жестко высказалась о новой избраннице бывшего супруга. «Мы все проходим в жизни какие-то испытания. И главное тут ведь не то, что нам эти испытания посланы, а то, как мы их проходим. Я считаю, что проходить их надо с честью и достоинством, что я и старалась делать. Другой вопрос — зачем они мне были посланы? Значит, для чего-то мне нужно было переосмыслить свою жизнь», — позднее заявила она в интервью «Вечерней Москве».

Оксана Воеводина

Оксана Воеводина и Мухаммад V

Фото: Instagram Оксаны Воеводиной

«Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина родила сына 50-летнему экс-королю Малайзии Мухаммаду V. Но отношения в молодой семье не сложились: когда модель была на четвертом месяце беременности, теперь уже бывший монарх расстался с ней. Как оказалось позже, по закону этот брак не был зарегистрирован, свадьба была просто праздником для родных и друзей русской невесты. По другим слухам, Мухаммад изменял супруге с первых дней брака. Сама Оксана не стала молчать и дала много интервью о несчастном браке, в том числе обвинив бывшего избранника в неверности и нежелании платить алименты на содержания ребенка, а также рассказала, как тяжело пережила предательство.

Айза Анохина

Айза Анохина и Гуф

Фото: Instagram Айзы Анохиной и Гуфа

Бонни и Клайд российского рэпа — Айза и Гуф — оказались на самом деле вовсе не идеальной парой. Пока Алексей тусовался с друзьями и симпатичными девушками, Айза могла часами безрезультатно пытаться дозвониться пропавшему на несколько дней супругу и сидела дома в ожидании, отчаянии и слезах. Наконец в Айзе, которая никак не могла решиться на расставание, появилось и окрепло желание стать самостоятельной и успешной. Она открыла собственную лабораторию стиля, занялась бизнесом и махнула с сыном на Бали, где познакомилась с симпатичным серфером, за которого недавно вышла замуж. Правда, она до сих пор вспоминает бывшего супруга и заявляет, что его любит.

Ольга Бузова

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов

Фото: Globallookpress / Anatoly Lomohov

Когда казавшийся идеальным брак Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова была разрушен, телеведущая дала волю эмоциям. Ольга рыдала, сходила с ума, раздавала интервью о крушении надежд и предательстве мужа, переставшего скрывать вспыхнувший роман с «Вице-мисс Россия 2014» Анастасией Костенко. В итоге звезда «Дома-2» перекрасилась из блондинки в жгучую брюнетку, запела, начала работать за десятерых и вдруг поняла, как это здорово — быть самостоятельной и успешной женщиной, которая может делать все что захочется. Но восстала из пепла своей разрушенной семейной жизни Ольга очень не быстро и не легко.

Фото: Instagram, globallookpress, eastnews, starface, Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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