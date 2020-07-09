Муцениеце с Прилучным, Асмус с Харламовым и другие знаменитости, болезненно расставшиеся с супругами

В феврале Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили, что разводятся после 9 лет брака. У актеров растут 6-летний сын Тимофей и 4-летняя дочь Мия. Муцениеце заявила, что Павел пил в течение нескольких дней, не переставая, выбросил ее телефон, и ей пришлось записать видео с телефона мамы. «Алкоголь затмил ему рассудок. Он поднимал на меня руку. А во время пандемии выгоняет меня и детей из дома. Завтра мы переедем в квартиру. Надеюсь, мы переживем эту ночь», — сказала Агата и добавила, что у нее нет другого оружия против экс-мужа, кроме публичности. «Я не хочу, чтобы это все опять замолчалось, чтобы опять се было, как раньше. Я хочу, чтобы все знали, какой человек Павел. Он довел детей до слез, — сказала она. — Как говорится, привет Джигану». Также актриса намекнула на то, что супруг ей изменил. В итоге Прилучный и Муцениеце решили не посвящать широкую общественность в свои семейные дрязги и заявили, что собираются мирно развестись с помощью адвокатов.

Позднее Агата намекала на то, что готова сохранить семью, если Павел пойдет ей навстречу... Актриса не скрывает, что болезненно переживает развод, который все-таки состоялся. В последнее время она публикует довольно откровенные фото и видео в Instagram, в которых демонстрирует шикарную фигуру, цитирует тексты грустных песен о любви и эмоционально говорит об отношениях с теперь уже бывшим супругом в различных интервью. Сам Павел Прилучный, похоже, совершенно не скучает по бывшей жене и проводит время в компании актрисы Мирославы Карпович, с которой ему приписывают романтические отношения.

Кристина Асмус