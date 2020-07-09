Муцениеце с Прилучным, Асмус с Харламовым и другие знаменитости, болезненно расставшиеся с супругами
Фото: Eastnews
Агата Муцениеце
Фото: Starface
В феврале Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили, что разводятся после 9 лет брака. У актеров растут 6-летний сын Тимофей и 4-летняя дочь Мия. Муцениеце заявила, что Павел пил в течение нескольких дней, не переставая, выбросил ее телефон, и ей пришлось записать видео с телефона мамы. «Алкоголь затмил ему рассудок. Он поднимал на меня руку. А во время пандемии выгоняет меня и детей из дома. Завтра мы переедем в квартиру. Надеюсь, мы переживем эту ночь», — сказала Агата и добавила, что у нее нет другого оружия против экс-мужа, кроме публичности. «Я не хочу, чтобы это все опять замолчалось, чтобы опять се было, как раньше. Я хочу, чтобы все знали, какой человек Павел. Он довел детей до слез, — сказала она. — Как говорится, привет Джигану». Также актриса намекнула на то, что супруг ей изменил. В итоге Прилучный и Муцениеце решили не посвящать широкую общественность в свои семейные дрязги и заявили, что собираются мирно развестись с помощью адвокатов.
Позднее Агата намекала на то, что готова сохранить семью, если Павел пойдет ей навстречу... Актриса не скрывает, что болезненно переживает развод, который все-таки состоялся. В последнее время она публикует довольно откровенные фото и видео в Instagram, в которых демонстрирует шикарную фигуру, цитирует тексты грустных песен о любви и эмоционально говорит об отношениях с теперь уже бывшим супругом в различных интервью. Сам Павел Прилучный, похоже, совершенно не скучает по бывшей жене и проводит время в компании актрисы Мирославы Карпович, с которой ему приписывают романтические отношения.
Кристина Асмус
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Кристина Асмус объявила о разводе с Гариком Харламовым в июне. Актриса призналась, что процесс развода для нее проходит непросто с точки зрения эмоций и попросила фанатов и журналистов отнестись к ситуации с пониманием, предупредив, что комментировать ситуацию и давать интервью в ближайшее время не намерена. «8 лет в браке. К сожалению, мы тоже в тренде. Мы разводимся с Гариком. Но я хочу сразу прояснить ситуацию. Что ни фильм «Текст», ни самоизоляция, ни кто-то третий в этом не виноват. Только мы сами. И это не хайп. Упаси Господь хайпиться на этом.
Это решение не спонтанное. Оно обдумано довольно давно и сформулировано почти год назад. До того как это стало мейнстримом. Мы расстаёмся без грязи, с большим уважением друг к другу. И я сейчас переполнена благодарностью и большой человеческой любовью. Я очень надеюсь, что мы навсегда сможем сохранить тёплые дружеские отношения во благо нашей дочки. Которую мы, безусловно, будем растить вместе, как любящие родители. В любом случае это болезненный процесс и я прошу вас отнестись с пониманием к нашему решению. СМИ прошу не беспокоить, это бессмысленно. Никаких комментариев и интервью (во всяком случае пока) на эту тему не будет. Спасибо», — написала супруга резидента Comedy Club в Instagram.
Алена Гаврилова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Эмин Агаларов объявил о разводе с Аленой Гавриловой, родившей ему дочь Афину, в середине мая. Судя по всему, для самой модели эта новость стала очень неприятной неожиданностью. «Дайте мне время прийти в себя, пожалуйста! Мне очень больно и тяжело! Спасибо за понимание», — написала теперь уже бывшая супруга музыканта и бизнесмена в Instagram, когда фолловеры и журналисты обрушились на нее с вопросами о внезапном разводе.
Пелагея
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
В декабре 2019-го Пелагея и Иван Телегин спустя три года брака объявили о разводе. Расставание с супругом тяжело дается 33-летней певице — на этом фоне у нее пропал голос. Ранее стало известно, что Пелагея вынуждена подать на алименты, поскольку ее почти бывший муж «самоустранился», не видится с дочерью и ни в чем им не помогает. Кроме того, хоккеист, судя по последним сообщениям, собирается несправедливо делить с певицей имущество, а также с удовольствием проводит время с новой избранницей. Согласитесь, женщине пережить развод в такой ситуации безболезненно довольно тяжело. «Это такая ситуация, когда тебе хочется закрыться в комнатке и не выходить, но я так не делаю. Я считаю, что это удачное время для внутренней трансформации. Мы сделали официальное заявление, и я надеялась, что на этом все, это всех успокоит. Но нет, не получилось. Я оказалась вдруг неожиданно в той точке, в которой я всегда хотела оказаться меньше всего», — призналась Пелагея в эфире шоу «Вечерний Ургант».
Милана Тюльпанова
Фото: Instagram Миланы Тюльпановой
Александр Кержаков и Милана Тюльпанова развелись и определили размер алиментов прошлой весной. В браке они состояли меньше четырех лет. Ссоры в семье начались после того, как ушел из жизни отец Миланы — Вадим Тюльпанов. Развод сопровождался скандалами и обоюдными обвинениями, которые не утихали почти год. Супруги долгое время не могли решить, с кем останется жить общий сын Артемий. В итоге суд постановил, что ребенок будет жить с матерью, а отец обязан платить алименты. «В моем случае все произошло в самый переломный момент в моей жизни. Учитывая то, как он себя повел в этот момент, я никогда не смогу его простить. У меня умер папа, через шесть дней у меня родился ребенок. А через месяц Саша ушел. Я не знаю, как можно прощать такое. Я не могу простить такое. Мне кажется, так даже животные не делают», — рассказала Милана Тюльпанова в шоу Агаты Муцениеце.
Рита Дакота
Фото: Globallookpress / Anatoly Lomohov
Рита Дакота и Влад Соколовский были примером для многих пар, выглядели очень счастливыми и растили дочь Мию, а потом неожиданно сообщили о разводе. О том, что стало причиной такого удивившего многих решения певица, болезненно переживавшая предательство экс-супруга, очень откровенно и эмоционально рассказала в Instagram: «Мне очень сложно сейчас писать это, но во избежание лишних разговоров и сплетен в прессе, я обязана. С огромной горечью и болью в сердце сообщаю, что мы с Владом Соколовским разводимся. Всё, что казалось красивой картинкой, семьей, преданностью и любовью, оказалось таковым лишь для меня одной в нашей паре. С самого начала и до конца для меня это было по-настоящему, поэтому я ушла от мужа сразу же, как узнала о его двойной жизни.
Оказалось, что Влад изменял мне на протяжении всех наших отношений, изменял мне, когда мы женились и венчались, изменял, когда я была беременна, изменял с первых дней жизни Мии, изменял вплоть до момента, когда я узнала об этом. Это были десятки «девушек», многих из них я знаю лично, многие из них были моими «приятельницами», вхожими в мой дом. Практически все наши общие друзья, которые встречали меня из роддома, знали об этом и покрывали его, у многих из них его измены происходили прямо дома, с их согласия. Знали и некоторые члены его семьи, включая отца. Я понимаю, что это звучит как сценарий фильма ужасов, это звучит невероятно, и я никогда бы не поверила в это сама, не будь у меня железных доказательств, но, увы, это горькая и страшная правда. Мой мир никогда не будет прежним, однако мне придётся пережить это ради дочери».
Лолита Милявская
Фото: Eastnews
Лолита Милявская прошлым летом сообщила о разводе с пятым мужем. Пара прожила в браке 9 лет. Дмитрий Иванов был на 12 лет моложе своей супруги, и, как оказалось, именно он стал виновником развода. На концерте, посвященном Дню семьи, популярная певица эмоционально сказала: «У каждого свой выбор, именно на сегодняшний день... И в праздник, в день семьи, верности, любви… Меня только неделю назад послал муж. Поэтому я, может быть, и не являюсь олицетворением мне верности». Позднее Лолита обвинила экс-супруга в неверности, назвала альфонсом и заявила, что жалеет о том, что вышла за него замуж. После развода артистка решила начать жизнь с чистого листа: сильно похудела, сделала стрижку и закрутила новый роман.
Елена Степаненко
Фото: Eastnews
После расставания с юмористом Евгением Петросяном его коллега и супруга Елена Степаненко похудела на 40 с лишним килограмм и стала для многих неузнаваемой. Артисты развелись после 33 лет брака. Позднее стало известно, что 72-летний Петросян оставил супругу ради нового романа со своей 29-летней ассистенткой Татьяной Брухуновой. Юморист лаконично прокомментировал свой развод: «Определенный этап нашей совместной жизни завершен». Сама Елена Степаненко решила разделить имущество и жестко высказалась о новой избраннице бывшего супруга. «Мы все проходим в жизни какие-то испытания. И главное тут ведь не то, что нам эти испытания посланы, а то, как мы их проходим. Я считаю, что проходить их надо с честью и достоинством, что я и старалась делать. Другой вопрос — зачем они мне были посланы? Значит, для чего-то мне нужно было переосмыслить свою жизнь», — позднее заявила она в интервью «Вечерней Москве».
Оксана Воеводина
Фото: Instagram Оксаны Воеводиной
«Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина родила сына 50-летнему экс-королю Малайзии Мухаммаду V. Но отношения в молодой семье не сложились: когда модель была на четвертом месяце беременности, теперь уже бывший монарх расстался с ней. Как оказалось позже, по закону этот брак не был зарегистрирован, свадьба была просто праздником для родных и друзей русской невесты. По другим слухам, Мухаммад изменял супруге с первых дней брака. Сама Оксана не стала молчать и дала много интервью о несчастном браке, в том числе обвинив бывшего избранника в неверности и нежелании платить алименты на содержания ребенка, а также рассказала, как тяжело пережила предательство.
Айза Анохина
Фото: Instagram Айзы Анохиной и Гуфа
Бонни и Клайд российского рэпа — Айза и Гуф — оказались на самом деле вовсе не идеальной парой. Пока Алексей тусовался с друзьями и симпатичными девушками, Айза могла часами безрезультатно пытаться дозвониться пропавшему на несколько дней супругу и сидела дома в ожидании, отчаянии и слезах. Наконец в Айзе, которая никак не могла решиться на расставание, появилось и окрепло желание стать самостоятельной и успешной. Она открыла собственную лабораторию стиля, занялась бизнесом и махнула с сыном на Бали, где познакомилась с симпатичным серфером, за которого недавно вышла замуж. Правда, она до сих пор вспоминает бывшего супруга и заявляет, что его любит.
Ольга Бузова
Фото: Globallookpress / Anatoly Lomohov
Когда казавшийся идеальным брак Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова была разрушен, телеведущая дала волю эмоциям. Ольга рыдала, сходила с ума, раздавала интервью о крушении надежд и предательстве мужа, переставшего скрывать вспыхнувший роман с «Вице-мисс Россия 2014» Анастасией Костенко. В итоге звезда «Дома-2» перекрасилась из блондинки в жгучую брюнетку, запела, начала работать за десятерых и вдруг поняла, как это здорово — быть самостоятельной и успешной женщиной, которая может делать все что захочется. Но восстала из пепла своей разрушенной семейной жизни Ольга очень не быстро и не легко.
Фото: Instagram, globallookpress, eastnews, starface, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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